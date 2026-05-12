İspanyol futbolunun tanınmış isimlerinden Sergio Ramos'un, kariyerine başladığı Sevilla kulübünün mülkiyetini devralmaya hazırlandığı belirtildi. COPE'ta yayımlanan habere göre, tecrübeli savunma oyuncusu ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi. Tarafların noter onayını beklediği ve resmi duyurunun kısa süre içinde yapılabileceği aktarıldı.

ALTYAPIDAN KULÜP SAHİPLİĞİNE

Futbolculuk kariyerine Sevilla'nın gençlik akademisinde adım atan Ramos, ilerleyen yıllarda Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile uluslararası başarılar elde etmişti. Son dönemde hem ekonomik hem de sportif açıdan zorlu bir süreçten geçen Endülüs ekibinin, eski oyuncusunun yönetimine geçmesiyle yeni bir yapılanmaya gidebileceği değerlendiriliyor. Bu gelişme, İspanya spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

ALANYA'DAKİ SPORSEVERLERİN İLGİSİ

Avrupa futbolundaki bu tür mülkiyet değişimleri, çok sayıda yabancı yerleşiğe ev sahipliği yapan Alanya'daki uluslararası spor topluluğu tarafından da yakından takip ediliyor. Daha önce Brezilyalı efsane Ronaldo'nun Real Valladolid'i almasına benzer bir adım atan Ramos'un hamlesi, futbolcuların aktif kariyer sonrası kulüp yönetimine geçiş trendinin son örneği olarak dikkat çekiyor. Yasal sürecin tamamlanması halinde Sevilla'da yeni bir dönemin resmen başlaması bekleniyor.