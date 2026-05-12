Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz, aktif siyasete adım attı. Yıllardır sürdürdüğü adalet arayışıyla bilinen Öz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldığını kamuoyuna duyurdu. Öz'ün parti rozeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştirilen buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla doğrulayan Öz, "Bir gider, bin geliriz" ifadelerini kullandı. Paylaşılan açıklamalara göre Öz, Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelesine daha güçlü bir sorumlulukla sahip çıkacağını vurguladı. Eşitlik, hukuk ve laik cumhuriyet vurgusu yapan Öz, mücadeleden vazgeçmeyenlerle birlikte yürümenin önemine dikkat çekti.

ADALET MÜCADELESİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

2018 yılındaki Çorlu tren faciasının ardından adliye koridorlarında verdiği hukuk mücadelesiyle ulusal çapta sembol isimlerden biri haline gelen Mısra Öz'ün siyasi tercihi, Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği ulusal gelişmeler arasında yer alıyor. Hukuk ve adalet arayışının siyasal zemine taşınması, vatandaşların temel hak arama hürriyeti bağlamında muhtemel etkileriyle dikkat çekiyor.

Öz, yaptığı açıklamada meclis ziyaretine eşlik eden Berna Özgül ile CHP Milletvekili Suat Özçağdaş'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sürecin, inanç ve dayanışma vurgusuyla devam edeceği aktarıldı.