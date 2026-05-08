Bazı egzersizler gerçekten ürkütücü müdür? Sonuçları fayda yerine tehlike doğurabilir mi? Maalesef egzersizin kontrolsüz ve aşırı dozda olanı fayda yerine zarar verebilir. Egzersizin şeker hastalığı üzerine çok olumlu etkileri vardır. Egzersiz, psikolojik durumu, kalp dolaşım sistemi veya metabolizmayı etkileyebilir. Düzenli egzersiz kan şekerini düşürür ve bu da şeker hastalığının kontrolünde çok önemlidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: Şeker hastalığı olan kişilerde egzersiz için bazı potansiyel riskler vardır. Kullanılan ilaçların etkisi, hastalarda kan şekerinin aşırı düşmesine sebep olabilir. Şeker hastalığı olan kişilerde bu hastalığın yanı sıra kalp hastalığı da varsa egzersiz yapmadan önce ritm bozuklukları ve kalp krizi gibi problemlerin oluşmamasına dikkat etmeliyiz.

Şeker hastalığı sonucunda gözleri etkilenen hastalarda, aşırı zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Şeker hastalarında ayaklar da olumsuz etkilenebileceği için egzersiz sırasında ayaklara özel ilgi gösterilmelidir. Yumuşak ve uygun spor ayakkabıları giyilmelidir. Ayakkabılar ayakları sıkmamalıdır. Nemi emen özel çoraplar giyilmelidir. Bunlar ayakları darbelerden ve su toplamalarından korur. Egzersizden önce ve sonra ayaklar kontrol edilmelidir.

Susuz kalmamak için egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında yeteri kadar su içilmelidir.

Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalarında nöropati denilen sinir hastalığı görülebilir. Bu hastalarda sıcak veya soğuğa dayanıklılığın azalması ve pozisyona bağlı ani tansiyon düşmeleri görülebilir. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda egzersiz yapılmamalıdır.

Özellikle Tip 1 (insüline bağımlı) şeker hastalarında nefes tutularak yapılan, ağırlık kaldırma aktiviteleri vücutta basınç artışına sebep olduğu için kalp ve göz üzerinde olumsuz etkiler yapar. Ağırlık eğitimi düşük ağırlıkla çok tekrarlı olarak yapılmalıdır. Egzersiz sırasında nefes tutulmamalıdır.

DİYET

- Egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında uygun beslenilmeli ve yeterli miktarda su alınmalıdır. Şeker hastaları fiziksel aktivitelere başlamadan önce uygun beslenme için muhakkak bir diyetisyene başvurmalıdırlar.

- Egzersize başlamadan önceki ideal kan şekeri 120–180 mg/dL arasında olmalıdır. Egzersizden sonra da düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- Egzersizden önce kan şekeri 250 mg/dL’nin üzerinde ise, egzersiz kan şekeri kontrol altına alınana kadar ertelenebilir.

- Yatmadan hemen önce egzersiz yapılmamalıdır.

EGZERSİZİN FAYDALARI

- İnsülin hassasiyetini artırır.

- Egzersiz daha fazla insülin üretimini sağlamaz fakat insülinin hassasiyetini artırır. Bu etki birkaç saat sürer. Bazı hastalarda 24 saat bile etkisi olabilir. Böylece, insüline bağımlı olmayan hastalarda ağızdan alınan ilaç miktarı azaltılabilir.

- Kan şekerinin kontrolü daha kolay sağlanır.

- Kişi egzersiz yapmaya başladığında kan şekerini ve diyetini daha düzenli ve dikkatli takip eder. Şeker hastalığını kontrol etmenin temel anahtarı hastalığın yan etkilerini azaltmaktır.

- Kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

- Egzersiz kan basıncını ve kalp damar tıkanıklığına yol açan kolesterolü düşürür. Egzersiz Tip 1 (insüline bağımlı) ve Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalıklarında diyet ve ilaç kullanımı ile birlikte hastalığın kontrolü açısından son derece önemlidir.