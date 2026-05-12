İspanyol basınından Fichajes ve El Nacional'in aktardığına göre, Real Madrid yönetimi milli futbolcu Arda Güler'in takımda kalmasına karar verdi. Eflatun-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi Arsenal'in 90 milyon euroluk teklifini kesin bir dille geri çevirdi.

Sezonu kupasız tamamlayan İspanyol devinde, teknik direktör değişikliği gündemi ve üst üste yaşanan sakatlıklar takım içi dinamikleri etkiledi. Basına yansıyan haberlerde, Valverde ile Tchouameni arasında yaşanan gerginliğin ve oyuncular arası ego tartışmalarının kulüp başkanı Florentino Perez'i yeni bir yapılanmaya ittiği öne sürüldü.

PEREZ'İN YENİ SEZON YAPILANMASI

Yeniden yapılanma süreci kapsamında teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho isminin ön plana çıktığı iddia ediliyor. Bu değişim sürecinde gidecek ve kalacak oyuncular için hazırlanan raporlarda, Arda Güler'in yeri sağlam tutuldu. İspanyol kaynaklar, Real Madrid'in Arsenal yetkililerine "Artık hiçbir şekilde Arda'yı satmamızın imkanı yok" yanıtını verdiğini bildirdi.

ALANYALI SPORSEVERLERİN YAKIN TAKİBİNDE

Milli oyuncunun Avrupa'daki kariyer adımları, Alanya'daki futbolseverler ve yerel spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. İspanyol basınının paylaştığı verilere göre bu sezon takımıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asist üreterek dikkat çekti. Transfermarkt verileri, genç yeteneğin güncel piyasa değerinin 90 milyon euro seviyesinde olduğunu gösteriyor.