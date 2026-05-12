Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 TL seviyesine yükseltildi. Geçtiğimiz yıl 25,44 TL olarak uygulanan taban fiyat üzerinden yapılan bu güncelleme, üretici cephesinde yaklaşık yüzde 37,5 oranında bir artışa işaret ediyor. Bakanlık yetkilileri, yeni sezon fiyatlarının tüm çay üreticileri için bereketli olması temennisinde bulundu.

ÇAYKUR'UN ALIM HEDEFLERİ

Açıklanan resmi verilere göre, 2025 sezonunda Türkiye genelindeki yaş çay rekoltesi toplam 1 milyon 340 bin ton düzeyinde gerçekleşti. Bu üretimin önemli bir bölümünü üstlenen ÇAYKUR, bünyesindeki 49 farklı yaş çay fabrikası aracılığıyla toplam 823 bin tonluk alım gerçekleştirdi. Kurumun 2026 yılı planlamasında da benzer miktarda bir alım kotası hedeflendiği bildirildi.

ALANYA TARIMINA OLASI YANSIMALARI

Karadeniz Bölgesi'nin temel geçim kaynağı olan çay üretimindeki fiyat politikaları, ulusal tarım vizyonunun önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak muz, avokado ve örtü altı üretime odaklanan Alanya tarım sektörü temsilcileri de bakanlığın taban fiyat ve destekleme kararlarını yakından takip ediyor. Ulusal bazda açıklanan girdi maliyetleri ve ürün alım bedelleri arasındaki orantı, Alanya'daki yerel çiftçilerin tarımsal destekleme beklentileri açısından emsal teşkil eden veriler arasında yer alıyor.