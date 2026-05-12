Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 77 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar Apartmanı davasında karar açıklandı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda, sanıklardan Osman Kala hapis cezasına çarptırılırken diğer yargılanan isimler beraat etti.

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Osman Kala, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık H.G. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu celsede, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Son sözü sorulan Kala, suçlamaları reddederek beraatini talep ettiğini bildirdi.

KAMU GÖREVLİLERİNE BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Osman Kala'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Bilirkişi raporunda kusursuz olduğu belirtilen tutuksuz sanık H.G. ile birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri F.D, H.Ç. ve Z.A.Ş. hakkında ise beraat kararı verildiği aktarıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Depremde anne ve babasını kaybeden müşteki Özlem Başçı, adliye çıkışında karara tepki gösterdi. Sadece müteahhidin ceza aldığını belirten Başçı, statik proje müellifinin ve kamu görevlilerinin de sorumlu olduğunu savunarak karara itiraz edeceklerini açıkladı.

YAPI GÜVENLİĞİ VE HUKUKİ SÜREÇLER

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde yer alan binanın çökmesine ilişkin açılan bu dava, inşaat müelliflerinin sorumlulukları açısından bölgesel bir örnek oluşturuyor.