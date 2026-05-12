Aralık 2025 tarihinde siyasi hayata katılan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Muhammed Dursun Bulut, saha çalışmaları kapsamında Antalya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Bulut, mevcut siyasi atmosferi eleştirerek yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Temaslarına Atatürk Evi ve Müzesi ziyaretiyle devam eden YDP lideri, ardından Muharip Gaziler Derneği üyeleriyle buluştu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamalara göre, Türkiye'nin ciddi bir sistem sorunu içinde olduğunu savunan Bulut, gençlerin ve vatandaşların mevcut düzende seslerini duyuramadığını belirtti.

"KONTROLLÜ MUHALEFETE KARŞIYIZ"

Kuruluşlarının üzerinden geçen beş aylık sürede pek çok şehri gezdiklerini bildiren Bulut, halktan kopuk bir siyaset tarzını reddettiklerini vurguladı. Makam değil millet siyaseti yapacaklarının altını çizen YDP lideri, Türkiye'de artık kontrollü muhalefet anlayışından uzak, milletin gerçek sorunlarını cesurca dile getiren yeni bir siyasi yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ALANYA VE BÖLGE SİYASETİNE OLASI YANSIMALARI

Yeni kurulan partilerin Antalya merkezli yürüttükleri bu saha çalışmaları, turizm ve tarım ekonomisinin kalbi konumundaki Alanya kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Özellikle genç seçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgede, alternatif siyasi söylemlerin seçmen tabanında nasıl bir karşılık bulacağı muhtemel bir etki alanı olarak değerlendiriliyor. YDP'nin ilerleyen dönemde ilçe teşkilatlanmaları üzerinden bölgede daha doğrudan temaslar kurması bekleniyor.

Toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden ortak değerler etrafında birleşmeyi hedeflediklerini duyuran Bulut, sokakta vatandaşın nabzını tutmaya devam edeceklerini açıkladı. Geçim sıkıntısı ve umutsuzluk gibi temel sorunların çözümü için Anadolu'yu karış karış gezmeyi sürdüreceklerini belirten Bulut, gençlerin umutlarını yeniden yeşertecek bir Türkiye vizyonuyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.