Antalya'nın en çok ziyaret edilen plajlarından biri olan Konyaaltı Sahili, son haftalarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Bayram tatili ve sıcak havaların etkisiyle sahildeki hareketlilik artarken, işletmelerdeki fiyatlar da yeniden gündeme geldi. Konyaaltı Sahili’nde son dönemde yoğunluk yaşandığı ve otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bildirildi.

VATANDAŞLAR FİYAT FARKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Sahili kullanan bazı vatandaşlar, aynı ürünün farklı işletmelerde farklı fiyatlardan satıldığını öne sürdü. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde görülen fiyat artışlarının tatil bütçelerini zorladığını belirten yerli turistler, daha sık denetim yapılmasını talep etti.

Bazı ziyaretçiler, sahil boyunca fiyatların standart olmadığını ve işletmeler arasında ciddi farklar bulunduğunu ifade etti. Vatandaşlar, fiyat listelerinin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

ÇÖZÜMÜ EVDEN GETİRMEKTE BULDULAR

Yüksek fiyatlardan şikâyet eden birçok kişi, su ve diğer içeceklerini marketlerden alarak veya evlerinden getirerek sahile gelmeye başladı. Özellikle kalabalık aileler için günlük harcamaların önemli ölçüde arttığını belirten tatilciler, sahilde geçirilen bir günün maliyetinin her geçen yıl yükseldiğini dile getiriyor.

TURİZMDE FİYAT TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya'nın farklı noktalarında da benzer fiyat tartışmaları yaşanıyor. Vatandaşlar, sahillerin herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak temel ihtiyaç ürünlerinde daha makul fiyat politikaları uygulanmasını istiyor.

Bazı ziyaretçiler ise yüksek fiyatların hem yerli turistin sahil kullanımını azaltabileceğini hem de Antalya'nın turizm imajına zarar verebileceğini savunuyor.