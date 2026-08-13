Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne’de meydana geldi. Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polisin ilk incelemesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedildiğini, cep telefonunun alındığını ve darbedildiği sırada görüntülerinin kaydedildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Yapılan aramada Yazgan’a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.

Şüphelilerin ifadelerinde, olaydan önce bir doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldikleri, daha sonra T.A.’nın evine geçerek sohbet ettikleri ve balkonda alkol aldıkları belirtildi.

CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şüpheliler ifadelerinde, Ahmet Baran Yazgan’ın ortamda bulunan T.A.’ya yönelik cinsel içerikli ifadeler kullandığını ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia etti.

Yazgan’ın ayrıca diğer kişilerin evden ayrılmasını istediği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.

İddialar soruşturma aşamasında bulunurken, Yazgan hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kaydedildiği, görüntülerin daha sonra görevlilere gösterilerek soruşturma dosyasına alındığı öğrenildi.

Görüntülerde Yazgan’ın darbedildiği anların da bulunduğu belirtildi. Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla el konulan dijital materyaller üzerindeki inceleme sürüyor.

YAZGAN’IN İFADESİ ALINACAK

Yazgan’ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini bildirdiği ve bu nedenle ifadesinin burada alınamadığı belirtildi.

Milletvekilinin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesinin alınmasının planlandığı kaydedildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RE’SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından şüphelilerin ifadelerinde yer alan iddialar nedeniyle Ahmet Baran Yazgan hakkında da işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar üzerine Yazgan hakkında “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milletvekili olması nedeniyle Yazgan hakkındaki sürecin yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor.

TANIK İFADESİ DE DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında olay gecesine ilişkin bir tanığın ifadesinin de dosyaya alındığı öğrenildi.

Tarafların karşılıklı şikâyetleri, cep telefonu görüntüleri, tanık anlatımı ve el konulan dijital materyallerin incelenmesinin ardından olayın nasıl geliştiğinin netleştirilmesi bekleniyor.

AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR?

Ahmet Baran Yazgan, 1987 yılında Edirne’de doğdu. İş insanı ve iç mimar olan Yazgan, İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde Bulgarca dil eğitimi aldı ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Edirne Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Yazgan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP’den 28. Dönem Edirne Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. TBMM kayıtlarına göre Dilekçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da görev yapıyor.