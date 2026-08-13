Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalarak 123 bin 603 seviyesine geriledi. Ulusal çaptaki bu düşüşe rağmen, turizm ve gayrimenkul sektörünün kalbi konumundaki Antalya'da 6 bin 305 konut satışı gerçekleşti.

ANTALYA VE ÇEVRE İLLERDEKİ SATIŞ RAKAMLARI

Temmuz ayında el değiştiren 6 bin 305 konut ile Antalya, Türkiye genelindeki toplam satışların yaklaşık yüzde 5,1'ini oluşturdu. Batı Akdeniz bölgesinin diğer illerinden Isparta'da 489, Burdur'da ise 290 konut yeni sahiplerini buldu. Bölgedeki üç ilin toplam temmuz ayı konut satışı 7 bin 84 olarak kayıtlara geçti.

İLK EL VE İPOTEKLİ SATIŞLARDA SON DURUM NE?

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında satılan konutların 42 bin 529'unu ilk el, 81 bin 74'ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu. Finansman tarafında ise ipotekli satışlardaki artış dikkat çekti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artış göstererek 23 bin 888'e ulaştı. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

YABANCIYA SATIŞTA HANGİ ÜLKELER ÖNDE?

Yabancılara yönelik konut satışları temmuz ayında yüzde 1,9 artışla 2 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre incelendiğinde, en fazla konut satışı 394 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusları 189 konutla İran, 145 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. Ancak ocak-temmuz dönemi toplamında yabancıya satışlar yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203'te kaldı.

ALANYA GAYRİMENKUL PİYASASINA OLASI YANSIMALARI

Antalya genelindeki 6 bin 305 adetlik konut satışı ve özellikle Rusya ile Ukrayna vatandaşlarının alımlardaki liderliği, Alanya emlak piyasasında yakından takip ediliyor. Yabancı yatırımcıların bölgeye yönelik devam eden ilgisi, ulusal çaptaki genel daralmaya rağmen Alanya ve çevresindeki gayrimenkul hareketliliğinin canlı kalmasında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Konut piyasasındaki daralma iş yeri satışlarına da yansıdı. Türkiye genelinde temmuz ayında iş yeri satışları yüzde 4,1 oranında azalarak 16 bin 733 oldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise toplam iş yeri satışı yüzde 5,1 gerilemeyle 102 bin 261 olarak gerçekleşti. Bu grupta ipotekli satışlar yüzde 57,6 artarak 695'e çıkarken, diğer satış türleri düşüş gösterdi.