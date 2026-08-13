Aksaray’ın Fatih Mahallesi’nde bir evde meydana gelen düdüklü tencere patlaması paniğe neden oldu. Akşam yemeği hazırlığı sırasında yaşanan olayda Ümüş Çirit yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 48 yaşındaki Ümüş Çirit, mutfakta akşam yemeği için çorba hazırlamaya başladı. Çorbanın bulunduğu düdüklü tencerenin kapağını açmak isteyen Çirit, bu sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.

BASINÇ NEDENİYLE PATLADI

İddiaya göre içerisindeki basınç henüz tamamen düşmeyen düdüklü tencere, kapağının açılmaya çalışıldığı sırada patladı. Patlamanın etkisiyle tencerenin içerisinde bulunan sıcak çorba Çirit’in üzerine sıçradı.

Bir anda yaşanan olayın ardından Çirit’in yüzünde ve kollarında yanıklar meydana geldi. Evde yaşanan patlama sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Fatih Mahallesi’ndeki adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık görevlileri, sıcak çorba nedeniyle yaralanan Çirit’e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yüzü ve kollarında yanıklar bulunan kadın, daha kapsamlı tedavi için ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ümüş Çirit, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadın burada tedavi altına alındı.

Olayın, düdüklü tencerenin içerisindeki basınç nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Çirit’in yüzünde ve kollarında oluşan yanıkların tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

AKŞAM YEMEĞİ HAZIRLIĞI HASTANEDE BİTTİ

Evinde rutin akşam yemeği hazırlığı yapan Çirit’in, saniyeler içerisinde yaşanan patlama nedeniyle yaralanması çevrede endişeye neden oldu. Olayın ardından evde inceleme yapılırken, patlamanın düdüklü tencerede oluşan basınçtan kaynaklandığı değerlendirildi.

Yaşanan olay, özellikle yüksek basınç altında çalışan düdüklü tencerelerin kapağı açılmadan önce içerisindeki basıncın tamamen tahliye edilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.