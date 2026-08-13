Türkiye'nin Veri Haritası çalışmasının Temmuz 2026 sonuçlarında Antalya'da YENİ Parti yüzde 43,2 ile ilk sırada, AK Parti ise yüzde 28,9 ile ikinci sırada yer aldı.

Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan “Türkiye'nin Veri Haritası” çalışmasının Temmuz 2026 raporunda 8 büyükşehirde seçmenlerin genel seçim tercihleri ölçüldü. Araştırma Trabzon, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Konya, Adana, Antalya ve Şanlıurfa'yı kapsadı.

Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlarda partilerin oy oranlarının yanı sıra illere göre tahmini milletvekili dağılımlarına da yer verildi.

ANTALYA'DA YENİ PARTİ İLK SIRADA

Araştırmanın Antalya sonuçlarına göre YENİ Parti yüzde 43,2 ile ilk sırada bulunuyor. AK Parti'nin oy oranı yüzde 28,9 olarak ölçüldü.

Antalya'daki sonuçlar şöyle:

YENİ Parti: Yüzde 43,2 – 8 milletvekili AK Parti: Yüzde 28,9 – 6 milletvekili MHP: Yüzde 6,9 – 1 milletvekili İYİ Parti: Yüzde 6,0 – 1 milletvekili DEM Parti: Yüzde 5,2 – 1 milletvekili TİP: Yüzde 3,5 Zafer Partisi: Yüzde 3,3

Buna göre araştırmanın tahmini dağılımında Antalya'nın 17 milletvekilliğinin 8'i YENİ Parti'ye, 6'sı AK Parti'ye, birer milletvekilliği ise MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'ye gidiyor.

ADANA'DA DA YENİ PARTİ ÖNDE

Adana sonuçlarında YENİ Parti yüzde 37,5 ile birinci sırada yer aldı. AK Parti yüzde 24,2, DEM Parti yüzde 11,6 ve MHP yüzde 10,8 olarak ölçüldü.

Tahmini milletvekili dağılımı YENİ Parti 6, AK Parti 4, DEM Parti 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 şeklinde açıklandı.

AK PARTİ KONYA'DA YÜZDE 42,2

Konya'da araştırmanın ilk sırasında yüzde 42,2 ile AK Parti bulunuyor. YENİ Parti yüzde 21,6, MHP yüzde 11,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 7,3 ve DEM Parti yüzde 5,8 oy oranına ulaştı.

Tahmini dağılımda AK Parti 7, YENİ Parti 4, MHP 2, Yeniden Refah Partisi 1 ve DEM Parti 1 milletvekili çıkarıyor.

ŞANLIURFA'DA AK PARTİ İLE DEM PARTİ ARASINDA 7,7 PUAN VAR

Şanlıurfa'da AK Parti yüzde 38,5 ile ilk sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 30,8 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 7,7 puan olarak ölçüldü.

YENİ Parti yüzde 7,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,9, MHP yüzde 4,8, CHP yüzde 3,0 ve İYİ Parti yüzde 2,8 seviyesinde kaldı.

Tahmini milletvekili dağılımı ise AK Parti 7, DEM Parti 6, YENİ Parti 1 ve Yeniden Refah Partisi 1 olarak açıklandı.

KOCAELİ'DE FARK 4,4 PUAN

Kocaeli'de AK Parti yüzde 34,3 ile ilk sırada bulunurken YENİ Parti yüzde 29,9'a ulaştı. MHP yüzde 7,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,9 ve DEM Parti yüzde 6,2 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre Kocaeli'de AK Parti 6, YENİ Parti 5, MHP 1, Yeniden Refah Partisi 1 ve DEM Parti 1 milletvekili çıkarıyor.

SAMSUN'DA AK PARTİ BİRİNCİ

Samsun sonuçlarında AK Parti yüzde 35,8, YENİ Parti yüzde 25,9, MHP yüzde 10,8 ve İYİ Parti yüzde 9,2 oy oranına sahip.

Tahmini milletvekili dağılımında AK Parti 4, YENİ Parti 3, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekiliyle temsil ediliyor.

ERZURUM'DA DÖRT PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR

Erzurum'da AK Parti yüzde 36,9 ile ilk sırada. MHP yüzde 16,2, DEM Parti yüzde 12,8 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 12,4 seviyesinde bulunuyor.

Tahmini dağılıma göre AK Parti 2 milletvekili çıkarırken MHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi birer milletvekili kazanıyor.

TRABZON'DA AK PARTİ YÜZDE 37,4

Trabzon'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 37,4 olarak ölçüldü. YENİ Parti yüzde 25,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 12,2, MHP yüzde 8,4 ve Anahtar Parti yüzde 5,3 oranında destek aldı.

Tahmini milletvekili hesabında AK Parti 3, YENİ Parti 2 ve Yeniden Refah Partisi 1 milletvekili çıkarıyor.

ANKET SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışmada açıklanan milletvekili sayıları bir seçim sonucu değil, mevcut araştırma verileri üzerinden yapılan tahmini dağılımı gösteriyor. Seçime kadar seçmen tercihlerinin değişebileceği gibi milletvekili hesabı da seçim çevreleri, geçerli oylar ve seçim mevzuatına göre farklılaşabilir.

Açıklanan sekiz ilin sonuçları birlikte incelendiğinde AK Parti Trabzon, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Konya ve Şanlıurfa'da; YENİ Parti ise Adana ve Antalya'da ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Türkiye'nin Veri Haritası Temmuz 2026 çalışması / Murat Kızılboğa; Haberler.com ve SonDakika.com, 13 Ağustos 2026