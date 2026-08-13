Amasya’nın Göynücek ilçesinde art arda kaydedilen sarsıntılar vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Bölgede önce 3.0, ardından 2.3 ve 2.7 büyüklüğünde depremler meydana gelirken, son olarak 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Peş peşe yaşanan depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketlilik ve sarsıntıların daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı merak konusu oldu.

KÜÇÜK FAY PARÇASINA DİKKAT ÇEKTİ

Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Kandilli Rasathanesi verilerine göre son sarsıntının yaklaşık 4 büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Bektaş, meydana gelen depremlerin bölgede bulunan küçük bir fay parçasındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtti.

“BÜYÜK DEPREM GELİYOR SONUCU ÇIKARILAMAZ”

Art arda yaşanan sarsıntıların vatandaşlarda endişe oluşturmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bektaş, mevcut hareketliliğin doğrudan büyük bir depremin işareti olarak yorumlanamayacağını vurguladı.

Bektaş, “Yaşanan sarsıntılar bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini gösteriyor. Ancak bundan ‘büyük deprem geliyor’ sonucu çıkarılamaz” ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTILAR TAKİP EDİLECEK

Bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirten Bektaş, bundan sonra meydana gelebilecek artçı depremlerin konumu ve derinliğinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Özellikle artçıların hangi doğrultuda ilerlediği ve hangi derinliklerde yoğunlaştığının, hareketliliğin karakterinin değerlendirilmesinde önemli veriler sağlayabileceği belirtildi.

Göynücek ve çevresindeki sismik hareketlilik takip edilirken, yaşanabilecek yeni sarsıntılarla birlikte bölgedeki tablonun daha net ortaya çıkması bekleniyor.