Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), hızla artan nüfus ve turizm potansiyelinin getirdiği altyapı ihtiyacına yanıt vermek amacıyla son 7 yılda devasa bir yatırıma imza attı. Kurum tarafından yayımlanan verilere göre, Antalya genelinde kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi için toplam 6,8 milyar liralık bütçe kullanıldı. Bu kapsamda kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de kapsamlı yenileme ve genişletme çalışmaları hayata geçirildi.

995 KİLOMETRELİK YENİ HAT NASIL ŞEKİLLENDİ?

Yapılan resmi açıklamaya göre, geride kalan 7 yıllık periyotta şehir genelinde yaklaşık 995 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi. Ekipler, ekonomik ömrünü dolduran ve mevcut kapasiteyi karşılamakta zorlanan eski hatları tamamen yeniledi. Bununla birlikte, bugüne kadar altyapı hizmeti ulaşmayan bölgelere de yeni hatlar çekilerek sistemin etki alanı genişletildi. İyileştirme çalışmalarının, sistemin daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kapasite artırımıyla desteklendiği aktarıldı.

İLÇELERDEKİ YATIRIMLARIN ALANYA VE TURİZME YANSIMASI NEDİR?

Gerçekleştirilen bu büyük çaplı yatırım, özellikle yaz sezonunda nüfusu katlanarak artan Alanya gibi sahil ilçeleri için büyük bir önem taşıyor. ASAT'ın kırsal mahallelerden turizm bölgelerine kadar genişlettiği altyapı ağı, yeni yerleşim alanlarının yarattığı çevresel yükü dengelemeyi amaçlıyor. Alanya'nın da aralarında bulunduğu, turizm faaliyetlerinin ve nüfus yoğunluğunun sürekli arttığı bölgelerde kanalizasyon kapasitesinin yükseltilmesi, hem bölge halkının hem de turizm sektörünün gelecekteki altyapı ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyor.

HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE İÇİN NEDEN STRATEJİK?

Söz konusu kanalizasyon yatırımları, yalnızca günlük yaşam kalitesini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin ekolojik dengesini de güvence altına alıyor. Atık suların çevreye sızmadan, tamamen kontrollü bir biçimde arıtma tesislerine yönlendirilmesi sayesinde yer altı ve yüzeysel su kaynakları kirlilikten korunuyor. Yetkililer, hayata geçirilen bu altyapı hamlesinin, Akdeniz'in doğal kaynaklarının muhafazası ve halk sağlığının sürdürülebilirliği açısından kritik bir stratejik adım olduğuna dikkat çekiyor.