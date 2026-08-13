Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen projelerde yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Uncalı ve Kocayatak köprülü kavşakları araç trafiğine açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini aktardı. Çetin'in bildirdiğine göre, inşaatı süren Duraliler Kavşağı'nda eylül ayında üstten geçiş trafiği başlayacak, ekim ayı ortasında ise proje tam kapasiteyle hizmete girecek.

DURALİLER KAVŞAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ekim ayında yapılması planlanan resmi açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyor. Çetin, iktidar olarak Antalya'nın on dokuz ilçesine yönelik altyapı yatırımlarının kesintisiz sürdüğünü ve ilerleyen günlerde yeni projelerin de duyurulacağını vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ALTYAPI ELEŞTİRİSİ

Şehir merkezinde sekiz farklı kavşak projesini hayata geçirdiklerini belirten Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve ulaşım politikalarını eleştirdi. Çetin, belediyenin yedi buçuk yıllık süreçte yeni bir kavşak projesi üretmediğini, mevcut yolların ve kaldırımların bakımında yetersiz kalındığını savundu.

ASAT ve Fen İşleri ekiplerinin altyapı onarımlarında yavaş kaldığını iddia eden Çetin, tamirat sonrası yolların uzun süre bozuk kaldığını ifade etti. Çetin, Konyaaltı Plajı çevresindeki kaldırımların ve yolların bakımsızlığına dikkat çekerek, yerel yönetimin temel belediyecilik hizmetlerinde aksaklıklar yaşadığını öne sürdü.

PROJELERİN BÖLGESEL TRAFİĞE ETKİSİ NEDİR?

Antalya'nın batı ve kuzey aksını birbirine bağlayan bu ana arterlerdeki iyileştirmeler, özellikle yaz aylarında artan turizm kaynaklı araç yoğunluğunun yönetilebilmesi için kritik önem taşıyor. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı gibi merkez ilçelerdeki günlük trafik akışının, bu köprülü kavşakların tam kapasiteyle devreye girmesiyle belirgin oranda rahatlaması öngörülüyor.

Açıklamasının sonunda 100'üncü Yıl Caddesi'ndeki düzenlemelere de değinen Çetin, aylardır devam eden ancak tamamlanamayan çalışmaların esnafı ve vatandaşı mağdur ettiğini aktardı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki bölgelerde ciddi bir bakımsızlık yaşandığı iddia edildi.