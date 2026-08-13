Antalya'nın ulaşım ağında kritik rol oynayan motorlu kuryeler, Boğaçayı Köprüsü'nde yaşanan şiddetli yan rüzgarlar nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu açıkladı. Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kış aylarında artan fırtınaların motosiklet sürücüleri için ciddi risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden acil fiziki önlemler alınmasını talep etti.

Özdemir'in aktardığına göre, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kuryeler, köprü üzerindeki hava akımından doğrudan etkileniyor. Şiddetli rüzgarların motosikletlerin dengesini bozduğunu ve devrilme riskini artırdığını belirten Özdemir, bu durumun sadece maddi kayıp değil, doğrudan insan hayatını tehdit eden bir boyuta ulaştığını vurguladı. Sürücü hakimiyetinin kaybedilmesinin, güzergahı kullanan diğer araçlar ve yayalar açısından da zincirleme tehlikeler barındırdığı ifade edildi.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ SİPER OLUYOR

Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise trafikteki dayanışma oldu. Özdemir, şehir içi toplu taşımada görev yapan belediye otobüsü şoförlerinin, rüzgarı keserek kuryelerin köprüden güvenli geçişine yardımcı olduğunu ifade etti. Şoförlerin duyarlı yaklaşımına teşekkür eden federasyon başkanı, bu geçici çözümün sürdürülebilir olmadığını bildirdi. Otobüs seferleri ile kuryelerin geçiş saatlerinin her zaman çakışmadığını hatırlatan Özdemir, can güvenliğinin şansa veya anlık yardımlaşmalara bırakılamayacağının altını çizdi.

KÖPRÜLERDE RÜZGAR GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Açık alanda yer alan köprü ve viyadükler, coğrafi konumları gereği standart yollara kıyasla daha yüksek yanal rüzgar yüküne maruz kalıyor. İki tekerlekli araçların aerodinamik yapısı, bu tür şiddetli hava akımlarında denge kaybına son derece açık hale geliyor. Bu nedenle rüzgar kırıcı paneller ve anlık uyarı sistemleri, köprü altyapılarında sürüş güvenliği standartlarının temel bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu'nun bu çağrısı, Antalya ve çevresinde lojistik sektörünün çalışma şartlarına yönelik kamuoyu ilgisini artırıyor. Olası kazaların yaşanması beklenmeden harekete geçilmesi gerektiğini savunan Özdemir, Boğaçayı Köprüsü'ne koruyucu bariyer sistemlerinin kurulmasını ve tehlikeli hava koşullarında sürücüleri uyaran anlık takip mekanizmalarının ivedilikle devreye alınmasını beklediklerini duyurdu.