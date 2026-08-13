Süper Loto’da 13 Ağustos Perşembe çekilişi için heyecan arttı. Önceki çekilişten devreden 279 milyon 138 bin 458 TL’lik büyük ikramiye gözleri saat 21.30’a çevirdi.

Süper Loto’nun haftanın ikinci çekilişi 13 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılıyor. Salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen oyunda büyük ikramiyenin 279 milyon lirayı aşması, çekilişe ilgiyi artırdı.

Milli Piyango’nun çekiliş takvimine göre Süper Loto çekilişi saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Kazandıran 6 numara çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak.

13 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekilişi saat 21.30’da yapılacak. Bu nedenle çekiliş öncesinde kazanan numaralar henüz belli olmadı.

Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilebilecek. Çekiliş ayrıca Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı takip edilebiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 279 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Süper Loto’da 11 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen önceki çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti.

Devreden tutar 279 milyon 138 bin 458 TL’ye ulaştı. Böylece 13 Ağustos çekilişinde gözler 6 numarayı doğru tahmin edecek bir kolon çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto’da 1 ile 60 arasındaki numaralardan 6 sayı seçiliyor. Oyuncular numaralarını kendileri belirleyebildiği gibi sistemin rastgele oluşturduğu kolonları da tercih edebiliyor.

Sistem Oyunu seçeneğinde ise en az 7, en fazla 14 numara belirlenebiliyor. Seçilen sayılardan farklı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturuluyor.

Bir kolonda çekilişte belirlenen numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2’sini doğru tahmin edenler ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde ediyor.

BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Süper Loto haftada üç kez çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe çekilişinin ardından bir sonraki çekiliş 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da yapılacak.

Süper Loto; Milli Piyango Online internet sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve yetkili satış noktaları üzerinden oynanabiliyor.