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Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda taraftar desteğini de arkasına alarak ilk maçtaki avantajını korumayı ve Avrupa Ligi’nde play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor.

Hradec Kralove’nin muhtemel 11’inde ise Zadrazil, Uhrinca, Cihak, Cech, Horak, Dancak, Darida, Ludvicek, Van Buren, Sloncik ve Mihalik yer alıyor.

Siyah-beyazlıların karşılaşmaya Nübel, Djalo, Emirhan, Murillo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Cerny ve Oh 11’iyle başlaması bekleniyor.

Hradec Kralove’nin ise turu doğrudan geçebilmesi için İstanbul’da en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

İlk maçtan 1-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş, rövanşa avantajlı çıkacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı kazanması veya berabere tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde tur biletini almak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

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