UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde tur biletini almak için mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ’A GALİBİYET VE BERABERLİK YETİYOR
İlk maçtan 1-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş, rövanşa avantajlı çıkacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı kazanması veya berabere tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.
Hradec Kralove’nin ise turu doğrudan geçebilmesi için İstanbul’da en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL 11’İ
Siyah-beyazlıların karşılaşmaya Nübel, Djalo, Emirhan, Murillo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Cerny ve Oh 11’iyle başlaması bekleniyor.
Hradec Kralove’nin muhtemel 11’inde ise Zadrazil, Uhrinca, Cihak, Cech, Horak, Dancak, Darida, Ludvicek, Van Buren, Sloncik ve Mihalik yer alıyor.
OUATTARA CEZALI
Beşiktaş’ta rövanş öncesindeki önemli eksik Kassoum Ouattara olacak. İlk karşılaşmada kırmızı kart gören Ouattara, cezası nedeniyle Hradec Kralove karşısında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda taraftar desteğini de arkasına alarak ilk maçtaki avantajını korumayı ve Avrupa Ligi’nde play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor.