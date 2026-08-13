Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından açıklama geldi. Belediye kaynakları, "Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde iddiaları ortaya atanlar doğruyu söylemiyor" ifadeleriyle iddiayı reddetti.

İYİ PARTİ CEPHESİNDEN DE TEPKİ GELDİ

İddialara İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde de sosyal medya hesabından karşılık verdi. İde, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceğini öne süren bir paylaşıma, "Size ulaşamadım. Bu garip paylaşımı kaldırır mısınız?" yanıtını verdi. Böylece hem ABB kaynaklarından hem de İYİ Parti Genel Merkezi'ne yakın bir isimden iddiayı doğrulayan herhangi bir açıklama gelmedi. Aksine iki taraftan da iddiaya yönelik yalanlama ve tepki geldi.

YAVAŞ CHP'DE KALMIŞTI

Türkiye siyasetinde son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından Mansur Yavaş'ın siyasi tercihi de yakından takip ediliyor. CHP'deki mutlak butlan sürecinin ardından Özgür Özel, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmuştu. Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı Yeni Parti'ye geçerken Mansur Yavaş ise CHP'de kalmayı tercih etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ'IN DURUMU NET

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın durumunun ilk günden beri net olduğunu söylemişti. Özel, 27 Temmuz'da katıldığı canlı yayında ise Yeni Parti'ye 200'ün üzerinde belediyenin katılacağını açıklarken Yavaş konusunda, "Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçmemesine rağmen Özel ile arasındaki siyasi diyaloğun tamamen kopmadığı şeklinde değerlendirilmişti.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yavaş, avukatlık yaptıktan sonra yerel siyasete yöneldi. 1999-2009 yılları arasında iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yapan Yavaş, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilerek ikinci dönemine başladı. Türkiye siyasetinde özellikle olası cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.