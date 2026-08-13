MASKELERİN NEDENİNİ YILLAR SONRA ANLATTI

Katıldığı podcast programında çocukluk yıllarından söz eden Paris Jackson, babası Michael Jackson’ın kendisi ve kardeşlerinin dışarı çıktıklarında yüzlerini kapatmasını istediğini anlattı.

Paris’e göre Michael Jackson’ın amacı çocuklarını insanlardan tamamen saklamak değil, kimliklerinin kolayca anlaşılmasını önlemekti.

Babasının kendilerine, yüzlerini gizlediklerinde dışarıda tanınmadan dolaşabileceklerini anlattığını belirten Paris, bu sayede diğer çocuklar gibi vakit geçirebildiklerini söyledi.

ÇOCUKKEN BUNU NORMAL KARŞILIYORDU

Bugün sıra dışı görünen bu uygulamanın çocukluk döneminde kendisine oldukça normal geldiğini ifade eden Paris Jackson, maskeler sayesinde çevredeki insanların Michael Jackson’ın çocukları olduklarını anlamadığını aktardı.

Bu yöntemin kendilerine dünyaca ünlü bir yıldızın çocukları olarak değil, sıradan çocuklar gibi dışarı çıkma ve eğlenme imkânı sağladığını söyledi.

BABASININ ŞÖHRETİNİ OTELDE ANLADI

Paris Jackson, küçük yaşlarda babasının dünya çapındaki şöhretinin büyüklüğünü tam olarak kavrayamadığını da anlattı.

Bir otelde bulunduğu sırada pencereden dışarı baktığında büyük bir kalabalıkla karşılaştığını söyleyen Paris, gördüğü manzaranın kendisini şaşırttığını ifade etti.

Bu deneyimin ardından babasına gösterilen yoğun ilginin boyutunu daha iyi anladığını belirten Paris, Michael Jackson’ın kendisini ve kardeşlerini neden tanınmaktan korumaya çalıştığını ilerleyen yıllarda daha iyi kavradığını söyledi.

PARIS JACKSON KİMDİR?

Paris-Michael Katherine Jackson, 3 Nisan 1998'de doğdu. Michael Jackson’ın üç çocuğundan biri olan Paris Jackson; modellik, oyunculuk ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Michael Jackson’ın 2009'daki ölümünün ardından uzun yıllar kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Paris Jackson, yetişkinlik döneminde kendi müzik kariyerine yöneldi ve şarkıcı-söz yazarı olarak çalışmalar yaptı.

MICHAEL JACKSON KİMDİR?

Michael Jackson, 29 Ağustos 1958'de ABD'nin Indiana eyaletinde doğdu. Jackson 5 grubuyla çocuk yaşta müzik dünyasına adım atan sanatçı, daha sonra solo kariyeriyle dünya çapında şöhrete ulaştı.

“Thriller”, “Bad” ve “Dangerous” gibi albümleriyle pop müzik tarihinin en bilinen isimlerinden biri haline gelen Michael Jackson, sahne performansları ve danslarıyla da geniş bir etki yarattı. “King of Pop” olarak anılan sanatçı, 25 Haziran 2009'da Los Angeles'ta 50 yaşında hayatını kaybetti.

Paris Jackson açıkladı: Michael Jackson çocuklarının yüzünü neden maskeyle kapatıyordu?

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, çocukluk yıllarında kendisi ve kardeşlerinin kamuoyundan uzak tutulması için uygulanan yöntemin nedenini anlattı. Paris, babasının çocuklarının yüzlerini maskelerle gizlemesinin arkasında, onlara mümkün olduğunca sıradan bir çocukluk yaşatma isteğinin bulunduğunu söyledi.

MASKELERİN NEDENİNİ YILLAR SONRA ANLATTI

Katıldığı podcast programında çocukluk yıllarından söz eden Paris Jackson, babası Michael Jackson’ın kendisi ve kardeşlerinin dışarı çıktıklarında yüzlerini kapatmasını istediğini anlattı.

Paris’e göre Michael Jackson’ın amacı çocuklarını insanlardan tamamen saklamak değil, kimliklerinin kolayca anlaşılmasını önlemekti.

Babasının kendilerine, yüzlerini gizlediklerinde dışarıda tanınmadan dolaşabileceklerini anlattığını belirten Paris, bu sayede diğer çocuklar gibi vakit geçirebildiklerini söyledi.

ÇOCUKKEN BUNU NORMAL KARŞILIYORDU

Bugün sıra dışı görünen bu uygulamanın çocukluk döneminde kendisine oldukça normal geldiğini ifade eden Paris Jackson, maskeler sayesinde çevredeki insanların Michael Jackson’ın çocukları olduklarını anlamadığını aktardı.

Bu yöntemin kendilerine dünyaca ünlü bir yıldızın çocukları olarak değil, sıradan çocuklar gibi dışarı çıkma ve eğlenme imkânı sağladığını söyledi.

BABASININ ŞÖHRETİNİ OTELDE ANLADI

Paris Jackson, küçük yaşlarda babasının dünya çapındaki şöhretinin büyüklüğünü tam olarak kavrayamadığını da anlattı.

Bir otelde bulunduğu sırada pencereden dışarı baktığında büyük bir kalabalıkla karşılaştığını söyleyen Paris, gördüğü manzaranın kendisini şaşırttığını ifade etti.

Bu deneyimin ardından babasına gösterilen yoğun ilginin boyutunu daha iyi anladığını belirten Paris, Michael Jackson’ın kendisini ve kardeşlerini neden tanınmaktan korumaya çalıştığını ilerleyen yıllarda daha iyi kavradığını söyledi.

PARIS JACKSON KİMDİR?

Paris-Michael Katherine Jackson, 3 Nisan 1998'de doğdu. Michael Jackson’ın üç çocuğundan biri olan Paris Jackson; modellik, oyunculuk ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Michael Jackson’ın 2009'daki ölümünün ardından uzun yıllar kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Paris Jackson, yetişkinlik döneminde kendi müzik kariyerine yöneldi ve şarkıcı-söz yazarı olarak çalışmalar yaptı.

MICHAEL JACKSON KİMDİR?

Michael Jackson, 29 Ağustos 1958'de ABD'nin Indiana eyaletinde doğdu. Jackson 5 grubuyla çocuk yaşta müzik dünyasına adım atan sanatçı, daha sonra solo kariyeriyle dünya çapında şöhrete ulaştı.

“Thriller”, “Bad” ve “Dangerous” gibi albümleriyle pop müzik tarihinin en bilinen isimlerinden biri haline gelen Michael Jackson, sahne performansları ve danslarıyla da geniş bir etki yarattı. “King of Pop” olarak anılan sanatçı, 25 Haziran 2009'da Los Angeles'ta 50 yaşında hayatını kaybetti.