Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ücretsiz Girişli Halk Plajları Projesi, 2026 yaz sezonunda rekor ziyaretçi sayılarına ulaştı. Açıklanan resmi verilere göre, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki 20 halk plajını toplam 2 milyon 989 bin 123 kişi ziyaret etti. Bu rakamın büyük bölümünü Akdeniz kıyılarındaki tesisler oluşturdu.

Antalya sınırları içerisinde hizmet veren 12 ücretsiz halk plajı, aynı dönemde 2 milyon 92 bin 386 tatilciyi ağırlayarak Ege Bölgesi'ni geride bıraktı. Ege'deki tesisler 896 bin 737 kişide kalırken, Antalya açık ara farkla Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti.

HANGİ PLAJLAR ÖNE ÇIKTI?

Şezlong, şemsiye ve ekonomik yeme-içme imkanlarıyla dikkat çeken tesisler arasında Manavgat, Side, Sorgun, Belek, Kadriye ve Lara gibi noktalardaki plajlar yer aldı. Ayrıca Kemer Çamyuva, Tekirova, Ilıca, Küçük Çaltıcak ile Beldibi'ndeki Bahçecik ve Çifteçeşmeler halk plajları da hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

YENİ PROJELER YOLDA MI?

Bakanlık raporlarına göre, halihazırda 20 farklı noktada sürdürülen ücretsiz plaj hizmetinin yıl sonuna kadar genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz bölgelerinde üç yeni plajın daha vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

Antalya ve Manavgat gibi Alanya'ya komşu destinasyonlardaki halk plajlarına yönelik bu yüksek talebin, bölge turizmindeki ekonomik tatil arayışını yansıttığı değerlendiriliyor. Artan maliyetler karşısında tatilcilerin ücretsiz ve erişilebilir hizmet sunan kamu tesislerine yönelmesi, Akdeniz çanağındaki turizm dinamiklerinde yakından takip ediliyor.