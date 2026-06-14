A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olması, futbolseverlerde hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda yorum yapılırken, içerik üreticisi ve sunucu Oğuzhan Uğur’un paylaşımı kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Ay-yıldızlı ekibin turnuvaya puansız başlamasının ardından X hesabından değerlendirmede bulunan Uğur, Türk futbolunda yıllardır tekrar eden “önümüzdeki maçlara bakacağız” söylemine göndermede bulunarak taraftarların yaşadığı duyguları dile getirdi.

“ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ” SÖZÜNE TEPKİ

Paylaşımında özellikle turnuvaların ardından sık sık yapılan puan hesaplarına dikkat çeken Oğuzhan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki maçlara bakacağız” lafını sevmiyorum hocam. Bir kere de puan hesaplaması yapmadığımız bir etkinlik izlesek keşke. Eskisi yenisi 650 tane marş yapıldı be abi. Baktığında yedekler dahil futbolcu başına 30 marş düşüyor. Öyle gazdaydık yani. Şöyle olsaydı böyle olurdu, şu olsaydı bu olurdu muhabbetlerinden bıktık artık. Bir haykırışlık mutluluğumuz vardı bugün, onu da önümüzdeki maçlara bıraktık. Hayırlısı…”

Uğur’un paylaşımı, maç sonrasında taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını özetleyen yorumlardan biri olarak öne çıktı. Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan mesaj, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLARIN DUYGULARINA TERCÜMAN OLDU

Özellikle “Bir kere de puan hesaplaması yapmadığımız bir etkinlik izlesek keşke” ifadesi, milli takım taraftarlarının uzun yıllardır yaşadığı ortak duygulara gönderme olarak yorumlandı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda sık sık son maçlara kalan hesapların yapılması, paylaşımın en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Birçok kullanıcı, milli takımın turnuva öncesinde oluşturduğu yüksek beklentiye dikkat çekerken, Avustralya karşısında alınan sonucun moralleri bozduğunu belirtti.

DÜNYA KUPASI HEYECANI DEVAM EDİYOR

Avustralya karşısında alınan mağlubiyete rağmen A Milli Takım için Dünya Kupası serüveni sona ermiş değil. D Grubu'nda Paraguay ve ABD ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, kalan maçlardan alacağı sonuçlarla üst tur şansını sürdürmeye çalışacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve öğrencileri, ikinci maçta Paraguay karşısında galibiyet arayacak. Bu nedenle hem futbol kamuoyu hem de taraftarlar gözlerini grubun kalan karşılaşmalarına çevirmiş durumda.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Milli takımın mağlubiyetinin ardından futbolcuların performansı, teknik tercihlerin doğruluğu ve grubun geleceği tartışılırken, Oğuzhan Uğur’un paylaşımı da sosyal medya gündeminin en çok konuşulan yorumları arasında yer aldı.

Taraftarların bir bölümü paylaşımı desteklerken, bazı kullanıcılar ise turnuvanın henüz başında olunduğunu ve umutların devam ettiğini savundu.