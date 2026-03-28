ABD Başkanı Donald Trump, bir yatırım zirvesi için gittiği Miami’de havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD ordusunun kapasitesinin “gizli ve gelişmiş silahlarla” en üst seviyeye çıktığını öne sürerken, Orta Doğu’nun “İran etkisinden arındırıldığı” bir döneme girildiğini iddia etti.

Konuşmasının dikkat çeken bölümü Türkiye’ye ayrıldı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel krizlerde izlediği çizgiyi olumlu bulduğunu söyleyerek, “Türkiye harika bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider; süreçte çok doğru bir duruş sergiledi” dedi. Trump, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerden gördükleri desteğin, “geleneksel müttefiklerin ötesine geçtiğini” de ekledi.

Bu arada, Alanya ve Antalya gibi turizm merkezlerinde de yakından izlenen bu tür çıkışların, özellikle bölgedeki güvenlik ve ekonomi tartışmalarını doğrudan etkilediği biliniyor. Döviz, akaryakıt, uçuş planları… Hepsi bir şekilde bu açıklamaların gölgesinde kalabiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI SÜRÇMESİ, MEDYAYA SERT SÖZLER

Trump, Hürmüz Boğazı’ndan söz ederken bir anlık dil sürçmesiyle “Trump Boğazı” ifadesini kullandı. Hatasını kısa sürede düzelten ABD Başkanı, ardından yine medyayı hedef alan çıkışlarını sürdürdü.

Operasyonel sürece ilişkin rakam da paylaşan Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu savunarak, “Hâlâ imha edilmeyi bekleyen 3 bin 554 hedefimiz var ve bu süreç hızla tamamlanacak” dedi.

Bir vatandaşın, “Bunlar konuşulunca piyasalar da oynuyor, evde mutfak masrafı bile etkileniyor” diye söylenmesi gibi… Neyse.

İRAN LİDERLİĞİNE DAİR AĞIR İDDİALAR

Trump, İran’ın üst düzey yönetimine ilişkin istihbarat iddialarını da gündeme getirdi. İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini ileri süren Trump, halef olarak adı geçen oğlu Mücteba Hamaney için de “ya saf dışı kaldı ya da durumu kritik” ifadelerini kullandı. Bu bölümde net bir kanıt ya da ayrıntı paylaşmadı; sadece iddia düzeyinde konuştu, sonra da…

Trump, Suudi Arabistan’a lojistik destek için teşekkür ederken NATO’ya eleştirilerini yineledi. “NATO’nun aksine onlar gerçek anlamda yardımcı oldu” diyerek Avrupalı müttefiklerine bir kez daha mesaj verdi. Türkiye’nin NATO içindeki “özgün ve stratejik konumuna” da ayrıca vurgu yaptı.

“KÜBA” ÇIKIŞI: ŞAKA GİBİ, AMA YANKISI BÜYÜK

Açıklamanın sonunda Trump, Orta Doğu’da “İran terörü” diye tanımladığı dosyanın kapandığını savunarak rotayı Karayipler’e çevirdi. Ardından “Sırada Küba var. Lütfen bunu söylememişim gibi yapın” sözleriyle, şaka ile karışık ama siyasi sonuç doğurabilecek bir cümle kurdu.

Kürsüden ayrılırken de ABD’nin elinde “kimsenin bilmediği gizli silahlar” bulunduğunu tekrar ederek caydırıcılık vurgusunu sürdürdü.

Açıklamalar Miami’de yapıldı; değerlendirmeler ABD Başkanlığı ve Trump’ın konuşmasına yansıyan ifadeler üzerinden şekillendi.