CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu proje ile tarım ve gıda sektöründe tesis yatırımları ile makine-ekipman alımlarına güçlü finansman desteği verilecek. Programın toplam büyüklüğünün 10 yıl için 5,3 milyar dolar olduğu, bunun 750 milyon dolarlık ilk bölümünün ise 2026 yılı içinde kullanıma açılacağı açıklandı. Proje kapsamında ayrıca krediye erişimde zorluk yaşayan birincil üreticiler için yaklaşık 500 milyon dolarlık ayrı bir kredi hacmi oluşturulacağı, bu sayede 400 bin çiftçinin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmasının hedeflendiği belirtildi. Destek paketi kapsamında işletmelere 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sunulacak. Finansmanın özellikle tarımsal üretim tesisleri ve modernizasyon yatırımlarında kullanılacağı ifade edildi.

'KÜÇÜK ÜRETİCİYE ERİŞİM KOLAYLAŞMALI'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, kredi ve teşvikleri olumlu bulmakla birlikte bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi. Göktepe, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KDV’nin sıfırlanmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer projelerle ilgili olarak da üreticinin finansmana daha kolay ulaşabilmesi için uygulanan kredi ve finansman imkanları için ayrıca teşekkür ederiz. Ancak burada bürokrasi işlemleri ve prosedürlerin biraz daha esnetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kurulum maliyetleri çok yüksek olduğundan, küçük aile işletmeleri ve küçük üreticiler bu imkanlara ulaşmakta zorlanıyor. Bu noktada verilen kredilerin izlenebilirliğinin sağlanması önemli olmakla birlikte, küçük aile işletmelerinin finansmana daha kolay erişebilmesi için bazı prosedürlerin kaldırılması ya da kolaylaştırılması gerekmektedir. Ödeme koşullarının 7 yıla kadar olması ve projeye göre yaklaşık 10 milyon dolara kadar finansman sağlanabilmesi olumlu bir uygulamadır. Ancak IPARD projelerinde olduğu gibi, bölgemizde özellikle hisseli arazilerde muvafakatname veya taahhütname gibi zorunluluklar süreci zorlaştırmaktadır. Üreticinin kendi hissesi oranında üretim yapabilmesine daha fazla kolaylık sağlanmalıdır. Ayrıca uzun vadeli projelerde planlama yapılmalı, üreticinin sürdürülebilirliği gözetilmeli ve mümkün olduğunca alım garantisi gibi destekleyici koşullar oluşturulmalıdır. ÇKS’ye kayıtlı, uzun yıllardır üretim yapan çiftçilerin sürece dahil edilmesi önemlidir. Bunun yanında kırsal bölgelerde yaşayan üreticilere öncelik verilerek bu desteklerin gerçek hedef kitlesine ulaşması sağlanmalıdır. Amaç, kırsalda yaşayan bireylerin refah düzeyini artırmak ve onların doğrudan fayda sağlayabileceği bir sistem kurmaktır. Bu nedenle hem kurulum hem de işletme aşamalarında sürdürülebilirlik ve planlama esas alınmalıdır" dedi.

TROPİKAL ÜRETİCİLERDEN 'DAHA GÜÇLÜ TEŞVİK' ÇAĞRISI

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu ise açıklanan paketin önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Hüddoğlu, tarımda maliyetlerin arttığını vurgulayarak daha güçlü teşviklere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ayrıca desteklerin doğru yatırımcıya yönlendirilmesi gerektiğini belirten Hüddoğlu, bazı bölgelerde verimli tarım arazilerinin yanlış kullanımına dikkat çekti. Hüddoğlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje doğru bir proje. Zaten daha önce buna benzer teşvik uygulamaları vardı. Önceden muz seralarında uygulanan destekler, şimdi muz dışındaki tarım ürünleri ve tropikal meyve yatırımları için de veriliyor. Çünkü üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Bundan 6 yıl önce de 10 milyon bir teşvik kredisi açıklanmıştı. Aradan 6 yıl geçtikten sonra yine aynı miktarda bir teşvik paketinin açıklanması kötü değil ancak yeterince iyi de değil. Bana göre tarım ve üreticiler için daha güçlü teşviklerin açıklanması gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise bu teşviklerin doğru yatırımcıya ve doğru bölgelere verilmesi. Muz üretiminde olduğu gibi, önüne gelen herkese teşvik verilmesi halinde bu yatırımların ileride atıl hale gelme riski bulunuyor. Örneğin Manavgat Ovası’nda dünyanın en kaliteli susamı yetişirken, bu verimli düz arazilere seralar kuruldu. Özellikle hafriyat konusunda devletin daha fazla destek sağlamasıyla yatırımların kırsal ve engebeli arazilere yönlendirilmesi çok daha doğru olacaktır. Cumhurbaşkanımız bu teşvik yatırımını açıkladıktan sonra dün İl Tarım ve Kırsal Kalkınma yetkilileri de Alanya Ziraat Odası ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın konferans salonunda üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ancak bu yeterli değil. Üreticilerin çok daha kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü birçok çiftçi ve üretici, böyle bir teşvikten haberdar bile değil. Bilgilendirme çalışmalarının daha geniş kapsamlı yapılması şart. Tarımda, özellikle tropikal meyve üretiminde, her yıl ithal ürünlere yüz milyonlarca dolar harcanırken yerel üreticilere daha fazla sahip çıkılması gerekiyor. Ayrıca teşvikler verilirken, yerli üreticilerin hasat dönemlerinde ithal ürünlere belirli kısıtlamalar getirilmesi de önemli. Çünkü bu ürünleri üretmek kadar pazarlamak da büyük önem taşıyor. Üreticilerin karşısındaki en büyük sorunlardan biri, hasat dönemlerinde ithal ürünlerin ülkeye giriş yapması. Bu nedenle krediler ve teşvikler sağlanırken, yerli üreticilerin ithalata karşı korunmasına yönelik adımlar da atılmalı" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

