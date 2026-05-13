İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a karşı 28 Şubat tarihinde başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret düzenlediği bildirildi. Görüşmenin, bölgedeki askeri gerilimin en yüksek olduğu günlerde yapılması dikkat çekti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Netanyahu ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Açıklamada ziyaretin net tarihine ilişkin bilgi verilmezken, bu temasın İsrail ile BAE ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olduğu aktarıldı.

İRAN'IN BAE'YE YÖNELİK MİSİLLEMESİ

Görüşmenin arka planında, İran'ın BAE topraklarına yönelik gerçekleştirdiği ağır misilleme saldırıları bulunuyor. İran yönetimi, ABD ve İsrail'in kendi topraklarına düzenlediği saldırılara destek verdiği gerekçesiyle BAE'yi doğrudan hedef almıştı.

Bu kapsamlı saldırılarda BAE topraklarına 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dron fırlatıldı. Resmi kayıtlara geçen verilere göre, söz konusu bombardımanda 2 kişi hayatını kaybederken, en az 230 kişi de yaralandı.

ZİYARET BÖLGE DENGELERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ortadoğu uzmanları, bu gizli temasın İbrahim Anlaşmaları ile başlayan normalleşme sürecinin önemli bir adımı olduğunu belirtiyor. İran ile doğrudan askeri çatışma ortamında İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki üst düzey iletişimin devam etmesi, bölgesel ittifakların kriz anlarındaki seyrini göstermesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.