Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi, aile fertleri arasında yaşanan arazi anlaşmazlığının ardından büyük bir trajediye sahne oldu. İddiaya göre uzun süredir devam eden toprak paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Olayda aynı aileden bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kırsal mahallede meydana gelen olay, özellikle tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi sonucu yaşanan anlaşmazlıkların ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer arazi ve miras tartışmaları, Türkiye’nin birçok kırsal bölgesinde olduğu gibi Akdeniz’de de zaman zaman aile içi huzursuzluklara neden oluyor.

ARAZİ TARTIŞMASI KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Mustafa Saygı ile Eyüp Saygı, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcaları Sabri Saygı ve kuzenleri İlker Saygı ile Cevizli Mahallesi’nde bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Mustafa Saygı’nın yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürüldü. Saçmaların isabet ettiği İlker Saygı ve babası Sabri Saygı ağır yaralandı.

İLKER SAYGI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 32 yaşındaki İlker Saygı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Sabri Saygı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sabri Saygı’nın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Saygı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

Hayatını kaybeden İlker Saygı’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.