Olay, Alanya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki Mola Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç.Y. (20) ile karşı yönden gelen N.A. (18) arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre H.Ç.Y., tartışma sırasında N.A.'ya yumruk attı. Yüzüne aldığı darbenin etkisiyle yaralanan genç sürücü yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü N.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde N.A.'nın burun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Yaralı sürücünün tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan şüpheli H.Ç.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Mahkeme, şüpheli H.Ç.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını bildirirken, trafikte yaşanan tartışmaların şiddete dönüşmemesi konusunda vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.(Mehmet AL)