Olay, yerel saatle 17.00 sıralarında Bronx'ta bulunan bir süpermarketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği açıklanmayan kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu bölgede bulunan üç kişi kurşunların hedefi oldu.

Saldırıda omzuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan 25 ve 34 yaşlarındaki iki kişinin ise sırasıyla kalça ve ayak bölgelerinden vurulduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri saldırının yaşandığı noktada geniş çaplı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye başlanırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

NYPD tarafından yapılan açıklamada, saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığı belirtilerek, olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Yaşanan olay, New York'ta son dönemde artan silahlı şiddet olaylarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken, 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Yetkililer, olayla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların polisle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.