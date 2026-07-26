Olay, 25 Temmuz günü saat 17.45 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mermer işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait atölyede mermer kesim makinesi bulunmayan Hasibe Özdemir ile eşi İsmail Özdemir, kesim işlemi yaptırmak amacıyla getirdikleri mermerleri kamyonetten indirmeye başladı.

İddiaya göre, kamyonetin arka kapağına dayalı şekilde bulunan mermer tezgâhı, kapağın açılmasıyla birlikte aniden devrildi. Devrilen ağır mermer bloğu Hasibe Özdemir'in bacaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden genç kadın sırtüstü yere düştü. Talihsiz kadın, düşme sırasında başını arkasında bulunan başka bir mermer bloğa çarparak ağır yaralandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 31 yaşındaki ve iki çocuk annesi Hasibe Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı sırada eşinin yanında bulunan İsmail Özdemir'in büyük üzüntü yaşadığı, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi. İşletmede güvenlik önlemleri ve kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma başlattı. Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.