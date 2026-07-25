Dijitalleşme ile birlikte tavan aralarına kaldırılan siyah VHS (Video Home System) kasetler, uluslararası koleksiyon piyasasında yeniden değer kazandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, özellikle 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara ait orijinal sinema baskıları açık artırmalarda yüksek meblağlarla el değiştiriyor.

Heritage Auctions tarafından düzenlenen son müzayedede, retro sinema ürünlerine ödenen rakamlar dikkat çekti. Etkinlikte, 1986 yılına ait "Geleceğe Dönüş" (Back to the Future) filminin VHS kaseti 75 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 550 bin lira) alıcı buldu. Aynı müzayedede "Jaws" kaseti 32 bin 500 dolara, "Rambo" ise 22 bin 500 dolara satılarak kayıtlara geçti.

OYUNCUNUN KİŞİSEL ARŞİVİNDEN ÇIKTI

Rekor fiyata satılan Geleceğe Dönüş kasetinin, filmde "Biff Tannen" karakterine hayat veren oyuncu Tom Wilson'ın kişisel arşivine ait olduğu bildirildi. Kaseti New Yorklu bir koleksiyoncunun satın aldığı açıklanırken, ürünün yanında oyuncunun kendi el yazısıyla hazırladığı bir not da yer aldı. Wilson notunda, kaseti stüdyodan aldığını ve VHS formatının sonsuza kadar yaşayacağını düşünerek sakladığını, ancak bugün kaseti çalıştıracak bir cihaz dahi bulamadığını ifade etti.

HANGİ KASETLER DEĞERLİ KABUL EDİLİYOR?

Koleksiyon uzmanlarının değerlendirmelerine göre, evlerdeki her eski VHS kaset bu yüksek değerlere ulaşmıyor. Bir kasetin müzayedelerde on binlerce dolar edebilmesi için genellikle ilk basım olması, ambalajının hiç açılmamış kalması veya film ekibinden birinin kişisel arşivinden çıkması gibi nadirlik kriterlerini karşılaması gerekiyor. Piyasada yaygın bulunan seri üretim kasetler ise maddi bir değer taşımıyor.