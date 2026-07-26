Her yıl iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ocak ayında ödenmişti. Temmuz ayında başlayan ikinci taksit ödeme dönemiyle birlikte araç sahiplerinin 2026 yılına ait MTV yükümlülüklerini tamamlamaları bekleniyor.

Ödemeler birçok kanaldan yapılabiliyor

Araç sahipleri, MTV ödemelerini hem fiziki hem de dijital platformlar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında vergi daireleri, PTT şubeleri, anlaşmalı banka şubeleri, Dijital Vergi Dairesi, bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları yer alıyor.

Son güne bırakmayın uyarısı

Yetkililer, ödeme işlemlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve olası teknik aksaklıklar nedeniyle vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor. Ödeme süresinin dolmasının ardından borcunu yatırmayan araç sahiplerinin MTV borçlarına yürürlükteki mevzuat kapsamında gecikme faizi işletilecek.

Gecikme faizi uygulanacak

31 Temmuz'a kadar ödemesini tamamlamayan mükellefler için yasal gecikme süreci başlayacak. Faiz yüküyle karşılaşmak istemeyen araç sahiplerinin, belirtilen süre içinde ödemelerini tamamlamaları önem taşıyor. 31 Temmuz'da sona erecek ödeme döneminin ardından geciken her ödeme için mevzuatta öngörülen gecikme faizi uygulanacak.