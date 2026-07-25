İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ. isimli vatandaşın, sık sık kopan ve yavaşlayan internet bağlantısı nedeniyle başlattığı hukuk mücadelesi emsal bir kararla sonuçlandı. Sözcü'nün aktardığına göre, taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırdığı için firmaya 4 bin 211 lira cayma bedeli ödeyen tüketici, ücretin iadesi amacıyla İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Şikayet edilen internet servis sağlayıcısı, savunmasında hizmetin başka bir firmanın altyapısı üzerinden verildiğini ve arızalara doğrudan müdahale yetkilerinin olmadığını öne sürdü. Ayrıca, taahhüt süresi bitmeden yapılan iptal işlemi nedeniyle tahsil edilen cayma bedelinin yasal mevzuata uygun olduğunu savundu.

AYIPLI HİZMET KARARI VERİLDİ

Dosyayı inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında emsal bir karara imza attı. Kurul, tüketicinin uzun süre hizmetten yararlanamadığını ve firmanın kesintisiz internet sağladığına dair teknik bir delil sunamadığını tespit etti. Verilen kararda, yaşanan bağlantı sorunlarının tüketicinin makul beklentisini karşılamadığı ve bu durumun "ayıplı hizmet" niteliğinde olduğu vurgulandı. Haklı fesih durumunda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği belirtilerek tahsil edilen 4 bin 211 liralık cezanın hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.

BAŞKA ALTYAPI BAHANESİ GEÇERSİZ

Tüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk, servis sağlayıcıların altyapı sorunlarını üçüncü partilere yükleyemeyeceğini belirtti. Tüketicinin muhatabının sözleşme imzaladığı firma olduğunu hatırlatan Ertürk, vatandaşların altyapının kimden kiralandığını bilmek veya araştırmak zorunda olmadığını ifade etti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Benzer internet veya taahhüt sorunları yaşayan vatandaşlar, haksız yere ödedikleri cayma bedellerini geri almak için e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine kolayca başvurabiliyor. Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla yapılan bu başvurular tamamen ücretsiz gerçekleştiriliyor. Başvurunun tüketici aleyhine sonuçlanması durumunda dahi vatandaşa herhangi bir dosya masrafı veya maddi külfet yansıtılmıyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşayan abonelerin vakit kaybetmeden elektronik ortamda haklarını aramalarını tavsiye ediyor.