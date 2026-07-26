Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Mohamed Salah'ı kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor. Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında özellikle menajerlik komisyonu konusunda yaşanan görüş ayrılıklarında önemli mesafe kat edildi.

İddiaya göre Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın talep ettiği 7,5 milyon avroluk komisyon bedeli, yapılan görüşmelerin ardından 5 milyon avro seviyesine kadar geriledi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetiminin de mali şartları yeniden düzenleyerek son teklifini oyuncu tarafına sunduğu belirtildi.

Adalı: "Son teklifimizi ilettik"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmelerin kulübün menfaatleri doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Adalı, siyah-beyazlı kulübün son teklifini oyuncu cephesine ilettiğini ifade ederek, artık kısa süre içinde Salah ve ekibinden gelecek cevabı beklediklerini söyledi.

Karar aşamasına gelindi

Siyah-beyazlı taraftarların büyük heyecanla takip ettiği transferde artık kritik sürece girildi. Yönetim, yıldız futbolcunun vereceği karara göre transfer çalışmalarını şekillendirecek.

Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok önemli başarıya imza atan Mohamed Salah'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, Beşiktaş'ın transfer girişimi hem Türkiye'de hem de uluslararası futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Salah cephesinden gelecek yanıtın, yaz transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olması bekleniyor.