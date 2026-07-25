Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte, yüksek viskoziteli PET reçinesi ithalatında ek mali yükümlülükleri kaldıran tarife kontenjanının başvuru ve kullanım şartları netlik kazandı.

Antalya ve çevresi, tarımsal ambalaj, sera örtüsü ve gıda paketleme sanayisinde Akdeniz Bölgesi'nin üretim üssü konumunda yer alıyor. Üretim süreçlerinde yoğun olarak kullanılan PET reçinesine getirilen bu kota muafiyeti, bölgedeki plastik ve ambalaj üreticilerinin ham maddeye daha avantajlı koşullarda ulaşmasına imkan tanıyacak.

KONTENJAN MİKTARLARI VE LİSANS LİMİTLERİ

Bakanlık açıklamasına göre, korunma önleminin uygulandığı ilk dönem için toplam tarife kontenjanı 12 bin 41 ton olarak belirlendi. İkinci ve üçüncü dönemlerde ise bu miktar her bir periyot için 24 bin 81 ton seviyesine yükseltildi. Kontenjan dağıtımı "ilk gelen ilk alır" kuralına göre yapılacak olup, tek bir ithal lisansıyla getirilebilecek azami ham madde miktarı 150 ton ile sınırlandırıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Muafiyetten faydalanmak isteyen yerel üreticilerin, Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan 'İthalat İşlemleri' sistemi üzerinden elektronik imza ile başvuru yapması gerekiyor. Aynı işletmenin yeni bir lisans talep edebilmesi için son tahsisin üzerinden en az 30 gün geçmesi ve önceki ithalat belgelerinin eksiksiz kapatılması şartı aranıyor. Başka bir firmaya devredilmesi mümkün olmayan ithal lisansları, sadece belirlenen geçerlilik süresi içinde gümrük beyannamelerine işlenerek kullanılabilecek.