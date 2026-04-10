Trabzonspor, Alanya’da kazanarak zirve yarışında kopmak istemiyor ancak istatistikler ev sahibinin üstünlüğüne işaret ediyor.

TRABZONSPOR ZOR DEPLASMANA GİDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerde hedef net: Alanya’dan 3 puanla dönmek ve zirve yarışındaki iddiayı sürdürmek.

Teknik direktör Fatih Tekke, kritik mücadele öncesinde kadro planlamasını yaparken, sakatlığı süren Muçi’nin durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışan Batagov’un ise ilk 11’de olup olmayacağı maç saatinde netleşecek.

İSTATİSTİKLER ALANYASPOR’U GÖSTERİYOR

Trabzon basınında öne çıkan analizlerde dikkat çeken detay ise iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar oldu. Bugüne kadar oynanan 19 maçta Alanyaspor’un 8 galibiyetle önde olduğu görülüyor. Trabzonspor 6 kez kazanırken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Gol sayılarında da turuncu-yeşillilerin üstünlüğü var. Alanyaspor 33 gol atarken, Trabzonspor 28 golde kaldı.

ALANYA’DA TABLO DAHA DA NET

Trabzon basınına göre asıl dikkat çeken tablo ise Alanya’daki maçlar. İki ekip arasında Alanya’da oynanan 9 karşılaşmada ev sahibi Alanyaspor 5 galibiyet aldı. Trabzonspor ise sadece 2 kez sahadan galip ayrılabildi.

Bu süreçte 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiğinde ise Alanyaspor’un 18’e 11’lik üstünlüğü bulunuyor.

SON 3 MAÇTA KABUS SENARYO

Trabzonspor cephesinde en çok konuşulan detaylardan biri de son yıllardaki deplasman performansı. Bordo-mavililer, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Bu maçlarda alınan sonuçlar ise dikkat çekici: 2-1, 3-1 ve 5-0. Özellikle son karşılaşmadaki farklı mağlubiyet, Trabzon kamuoyunda hâlâ hafızalarda.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı. Bu tablo, yarın oynanacak karşılaşmayı iki takım açısından da daha kritik hale getiriyor.

TRABZON BASINININ ORTAK YORUMU

Trabzon yerel basınında yapılan değerlendirmelerde, “Alanyaspor deplasmanı son yıllarda bordo-mavililer için en zorlu sınavlardan biri haline geldi” yorumları öne çıkıyor.

Birçok yorumda, istatistiksel üstünlüğün Alanyaspor’da olduğu vurgulanırken, Trabzonspor’un bu deplasmanda alacağı sonucun sezonun kaderini etkileyebileceği ifade ediliyor.