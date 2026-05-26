Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasaların yarım gün açık olduğu işlem gününde, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Piyasa verilerine göre, dolar/TL kuru 45,9107 seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Sabah saat 10.13 itibarıyla dolar kuru yüzde 0,5 oranında değer kazanarak 45,9050 seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 artışla 53,3930'a yükselirken, sterlin/TL ise yüzde 0,3 oranında düşüş yaşayarak 61,8660 seviyesinden alıcı buldu. Dolar/TL, bir önceki işlem gününü yüzde 0,1'lik sınırlı bir düşüşle 45,6890 seviyesinden kapatmıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA NELER OLUYOR?

Gelişmiş ülke para birimleri karşısında gücünü koruyan doların bu seyrinde, ABD Merkez Bankasındaki (Fed) yeni dönem beklentileri etkili oluyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh döneminde faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağına dair öngörüler, küresel ölçekte dolar endeksini destekliyor. Bu gelişmelerin ışığında dolar endeksi yeni güne yüzde 0,1'lik artışla 99,1 seviyesinden başladı.

ORTADOĞU GERİLİMİ FİYATLAMALARI NASIL ETKİLİYOR?

Varlık ve emtia fiyatları üzerinde belirleyici olan bir diğer önemli unsur ise ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim olmaya devam ediyor. İki ülke arasında diplomatik bir anlaşma sağlanabileceğine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılabileceğine dair iyimser mesajlar verilse de, somut bir uzlaşmanın henüz sağlanamaması piyasalardaki risk iştahını baskılıyor. ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğinin yeniden başlaması, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin kalıcı olup olmayacağı konusunda yatırımcıların soru işaretlerini artırıyor.