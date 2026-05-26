Avrupa Birliği (AB) kurumları, sığınma hakkı tanınmayan Afgan göçmenlerin geri gönderilmesi amacıyla gelecek ay Brüksel'de Taliban yönetimiyle masaya oturacak. Uluslararası haber kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi liderliğindeki Taliban heyetini ağırlayacak.

Sabıka kaydı bulunanlar başta olmak üzere reddedilen sığınmacıların iadesi için pratik ve diplomatik yolların aranacağı toplantı, insan hakları örgütlerinin ve Avrupalı sol siyasi grupların tepkisine neden oldu. AB'nin Taliban'ı resmi olarak tanımamasına rağmen kurulan bu temas, birliğin göç politikalarındaki katılaşma eğiliminin son adımı olarak değerlendiriliyor.

17 BİN AFGAN SIĞINMA TALEP ETTİ

Sığınma Ajansı verilerine göre, geçen yıl birlik genelinde 17 bin başvuru ile Afganlar en çok sığınma talebinde bulunan milliyet oldu. Aralarında Almanya, İsveç, Belçika, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Polonya'nın bulunduğu yaklaşık 20 ülke, Brüksel'e göçmenlerin Afganistan'a dönüşlerinin artırılması için çağrıda bulundu. İspanya ise bu çağrıya imza atmayan ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Üyesi Juan Fernando López Aguilar, kararı eleştirerek, Afganların hiçbir güvenlik güvencesi olmadan geri gönderilmesinin tartışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Belgesiz Göçmenler Üzerine Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (PICUM) Chiara Catelli ise bu görüşmelerin, üye devletlerin insan hakları sicili kötü olan üçüncü ülkelerle anlaşma yapma baskısını yansıttığını aktardı.

ULUSLARARASI HUKUK İHLAL Mİ EDİLİYOR?

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, insanları zorla Afganistan'a geri gönderme planlarının yasa dışı olduğu bildirildi. Açıklamada, bu adımın bağlayıcı olan geri göndermeme ilkesini ihlal ettiği ve devletlerin uluslararası yükümlülüklerini görmezden geldiği vurgulandı.

Batılı müttefiklerin 2021 yılında savunmasız Afganları kurtarmak için kitlesel tahliyeler yapmasının ardından, 2024 ve 2025 yıllarında Taliban ile iade müzakerelerine başlanması, Avrupa'nın göç politikasındaki keskin dönüşü gözler önüne seriyor. İnsan hakları kuruluşları, Avrupa'nın daha dışlayıcı göçmen politikaları uğruna temel hakları ve yasal güvenceleri feda ettiği uyarısında bulunmaya devam ediyor.