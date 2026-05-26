ABD ordusunun İran'ın güneyinde bulunan füze fırlatma üslerini ve mayın döşediğinden şüphelenilen gemileri hedef almasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ortadoğu bölgesinde artan jeopolitik belirsizlikler yatırımcıların enflasyon risklerine karşı temkinli hareket etmesine neden olurken, ons altın 4 bin 550 dolar seviyesinin altına geriledi.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu askeri operasyonlar bölgedeki Amerikan birliklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Gelişmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimi ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini bildirdi. Ancak Trump, masadaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde İran'a yönelik ek saldırıların düzenlenebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ÇATIŞMALARIN PİYASAYA ETKİSİ

Bölgedeki çatışmaların başladığı günden bu yana altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 15 oranında bir düşüş kaydedildi. Normal şartlarda jeopolitik krizler güvenli liman olan altını desteklese de, enerji kaynaklı enflasyon şoku korkuları merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre uygulayacağı beklentisini güçlendirdi. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altını baskılamaya devam ediyor. Öte yandan, geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün enflasyon baskıları ve faiz artırımı endişelerini bir miktar hafiflettiği aktarıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Küresel piyasalardaki dalgalanmayla birlikte ons altın güne 4 bin 572 dolardan başlangıç yaptı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 528 dolar ve en yüksek 4 bin 580 dolar seviyelerini gören ons altın, şu sıralar 4 bin 537 dolardan işlem geçiyor.

İç piyasada ise gram altın güne 6 bin 714 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 683 lira, en yüksek de 6 bin 759 lira seviyesi test edildi. Gram altın piyasalarda anlık olarak 6 bin 695 liradan alıcı bulmaya devam ediyor.