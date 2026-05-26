Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre, Türkiye genelindeki kesimhanelerde baştan sona dijital izleme dönemi başlıyor. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yapılması planlanan değişiklikle, çiftlikten sofraya kadar olan tüm sürecin şeffaf bir şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasına yansıyan taslak metne göre, kesimhanelerdeki hayvan bekleme ve kesim alanlarına yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Geniş açılı ve en az bir ay kayıt yapabilme kapasitesine sahip bu kameralar sayesinde canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ve personel hareketleri anlık olarak izlenecek. Ayrıca, elektronik küpe sistemi entegrasyonu ile kesilen hayvanların dijital ortamda düzenli kaydı tutulacak.

HAYVAN REFAHI İÇİN YENİ STANDARTLAR

Düzenleme, hayvanların kesim öncesi ve sırasındaki refahını artırmaya yönelik katı kurallar da içeriyor. Tesislerde hayvana aşırı basınç uygulamayan, sessiz çalışan ve kaygan olmayan zeminlere sahip sabitleme ekipmanlarının bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarlı donanımların kullanımına kesinlikle izin verilmeyecek.

KANATLI HAYVANLAR NASIL TAKİP EDİLECEK?

Kırmızı etin yanı sıra beyaz et sektörü de yeni düzenleme kapsamında değerlendiriliyor. Kesilen kanatlı hayvan sayısının tam ve eksiksiz takibini sağlamak amacıyla özel bir dijital altyapı oluşturulacak. Günümüz teknolojilerinden yararlanılarak kurulan bu sistem, tüketiciye ulaşan etin gıda güvenliği standartlarını güvence altına alırken, üretim tesislerindeki hijyen ve personel disiplinini de en üst seviyeye çıkaracak.