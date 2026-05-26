Almanya'nın talebi üzerine Interpol tarafından difüzyon mesajıyla aranan 34 yaşındaki Fas uyruklu uyuşturucu baronu Mohamed Boulakhrif, 13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yaparak vatandaşlık hakkı kazandığı ve ismini "Murad Arslan" olarak değiştirdiği tespit edildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, şüphelinin üzerine kayıtlı toplam 14 adet konut bulunuyor. İfadesinde 2022 yılında dört daire satın alarak vatandaşlık elde ettiğini belirten Boulakhrif, bu işlem için gereken 250 bin doları Fas ve Almanya'da yaşayan ailesinden temin ettiğini savundu. Ayrıca, 2025 yılı içinde inşaat halinde olan 10 daire daha satın aldığını ancak ödediği ön ödeme miktarını hatırlamadığını dile getirdi.

VATANDAŞLIK İÇİN YATIRIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yabancıların Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için gereken gayrimenkul yatırım alt sınırı, şüphelinin işlem yaptığı 2022 yılının ilk aylarında 250 bin dolar olarak uygulanıyordu. Bu tutar daha sonraki yasal düzenlemelerle 400 bin dolara yükseltilmişti. Şüphelinin 250 bin dolarlık yatırımla vatandaşlık alması o dönemin mevzuatıyla örtüşürken, savcılık şimdi bu yatırımların uyuşturucu geliriyle yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

İADE SÜRECİ VE SUÇLAMALAR NELER?

Şüpheli, Türkiye'de bir gelecek kurmak ve evlenmek amacıyla vatandaşlık aldığını belirterek hakkındaki kara para aklama iddialarını reddetti. Almanya tarafından 24 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan bültende ise Boulakhrif'in 3 Nisan 2020 ile 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Encrochat adlı şifreli haberleşme ağı üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüldü.

İfadesinde söz konusu şifreli ağı hiç kullanmadığını savunan Boulakhrif'in İstanbul'daki evinde yapılan aramada 3,98 gram kokain ele geçirildi. Kokain kullandığını itiraf eden şüpheli, maddeyi Telegram üzerinden tanımadığı kişilerden 3 bin 500 TL karşılığında satın aldığını belirtti. Faslı şüpheli, Almanya'ya iade işlemleri tamamlanana kadar geri gönderme merkezinde tutuluyor.