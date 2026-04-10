Yasa dışı bahis soruşturmasında aranan eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in Dubai’de gözaltına alındığı iddiası gündeme oturdu. İade süreci için diplomatik temaslar başladı.

Türk spor kamuoyunda uzun süredir konuşulan yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı öne sürüldü.

BAE POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Karadeniz’in, Dubai’de polis ekipleri tarafından yakalandığı iddia ediliyor. Bir süredir yurt dışında olduğu bilinen Karadeniz’in, sosyal medya yayınlarını da Türkiye dışından sürdürdüğü biliniyordu.

Operasyonun, uluslararası arama kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği ve BAE güvenlik birimlerinin süreci doğrudan yürüttüğü ifade ediliyor.

İADE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Gözaltı iddialarının ardından gözler Türkiye’ye iade sürecine çevrildi. İki ülke arasındaki adli iş birliği kapsamında, gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından Karadeniz’in Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.

İade gerçekleşirse, eski futbolcunun Türkiye’ye getirildikten sonra doğrudan emniyete teslim edilerek adliyeye sevk edilmesi ve hakim karşısına çıkarılması öngörülüyor.

Bu süreç bazen kısa sürmüyor. Evrak, onay, diplomasi… Derken haftalar da sürebiliyor.

SORUŞTURMADA ÇEMBER DARALIYOR

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Batuhan Karadeniz yakalandı mı sorusu sosyal medyada hızla yayılırken, dosyada adı geçen diğer isimlerle ilgili de yeni adımların gelebileceği konuşuluyor.

Soruşturmanın genişleyebileceği ve farklı bağlantıların da incelendiği belirtiliyor. Özellikle dijital platformlar ve yayın gelirleri üzerinden yürütülen incelemeler dikkat çekiyor.

Netlik kazanması biraz zaman alacak gibi…