Burdur sınırları içerisinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi'ne geçişte ana arter konumunda bulunan Antalya Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sularında meydana gelen ve 5 aracın karıştığı olayda 5 kişi yaralandı.

Kaza, 59 yaşındaki Ramazan M. idaresindeki 64 ABP 443 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta beklemekte olan İbrahim T. yönetimindeki 03 L 8888 plakalı araca arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın şiddetiyle oluşan zincirleme reaksiyon, ışıkta bekleyen diğer araçları da etkiledi. Ercan S. kontrolündeki 34 KVP 237 plakalı panelvan, Mehmet K. idaresindeki 03 AIC 920 plakalı minibüs ve Serkan A. yönetimindeki 15 AAC 348 plakalı TIR kazaya karışarak maddi hasar aldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan M. ile birlikte Emine M. (59), Keziban Y. (41), Y.T.T. (12) ve Y.Y.T.T. (7), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık yetkililerinin aktardığına göre, tedavi altına alınan 5 yaralının genel sağlık durumları iyi seyrediyor.

AKDENİZ GÜZERGÂHINDA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Antalya ve Alanya gibi merkezlere karayoluyla ulaşımda yoğun olarak kullanılan bu güzergâhtaki kaza, bölge trafiğinde kısa süreli yoğunluğa neden oldu. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte Antalya Kavşağı'nda trafik akışı yeniden normale döndü.