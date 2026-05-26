Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 23 Mayıs tarihinde Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta uğradığı silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, başkanın sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralandığı olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı altıya yükseldi. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında meydana gelmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karaca'yı özel bir hastaneye kaldırmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Çiğdem Karaca, eşine yönelik saldırının detaylarını anlattı. Çiğdem Karaca'nın beyanına göre, 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli keşif yaptı. Ertesi gün aynı şahsı maskeli olarak gördüklerini belirten Karaca, şüpheliye neden maske taktığını sorduklarında tartışma çıktığını ve polise haber vereceklerini söyledikleri esnada saldırganın silahını ateşlediğini aktardı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE KAÇIŞ PLANI

Eşinin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, silahı kullanan kişinin suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. olduğunu tespit etti. Genişletilen incelemelerde, E.T.Ç.'nin olaydan üç gün önce, 20 Mayıs'ta otobüsle Fethiye'ye geldiği ve günlerce bölgede keşif yaptığı belirlendi. Saldırının ardından taksiye binerek Bodrum'a kaçan E.T.Ç., Koyunbaba Mahallesi'nde T.D. isimli şahısla birlikte saklandığı adreste 24 Mayıs saat 03.00 sularında düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerin Bodrum'a kaçarken kullandıkları taksinin ücretini ödeyen H.N. de aynı gün saat 05.00 sıralarında Milas'ta gözaltına alındı.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Güvenlik güçlerinin Bodrum'daki evde gerçekleştirdiği aramalarda, olayın boyutunu genişletebilecek yeni bulgulara ulaşıldı. Adreste yapılan incelemelerde 700 gram skunk maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayda kullanılan suç aleti silahın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının ise halen sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında üç kişinin daha yakalanmasıyla adliyeye sevk edilen toplam gözaltı sayısı altıya ulaştı.