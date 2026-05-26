İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye krizine ilişkin resmi bir değerlendirmede bulundu. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin binaya yönelik müdahalesinin parti yönetiminin doğrudan talebi üzerine gerçekleştiğini bildirdi.

Parti içindeki davalı ve davacı taraflara, binayı kendi iradeleriyle boşaltmaları ve süreci suhuletle çözmeleri için belirli bir süre tanındığı aktarıldı. Ancak tarafların kendi aralarında uzlaşamaması üzerine sürecin tıkandığı ve kolluk kuvvetlerinin mahkeme kararını uygulamak üzere devreye girdiği ifade edildi.

MAHKEME KARARI UYGULANDI

Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanmasının esas olduğuna dikkat çeken Çiftçi, güvenlik birimlerinin sadece bu anayasal ilkenin gereğini yerine getirdiğini vurguladı. Devlet kurumlarının siyasi tartışmaların ve parti içi gerilimlerin bir parçası haline getirilmesinin, demokratik siyaset kültürünü tahrip etme amacı taşıdığının altı çizildi.

SİYASİ UYUŞMAZLIKLARDA KOLLUK MÜDAHALESİ

Siyasi partiler mevzuatı ve genel hukuk kuralları gereği, parti içi hukuki uyuşmazlıklarda alınan mahkeme kararlarının infazı, yetkili organların talebi halinde emniyet güçleri aracılığıyla sağlanıyor. Bu tür durumlarda kolluk kuvvetleri siyasi bir taraf olarak değil, yalnızca yargı kararlarının idari icracısı olarak görev yapıyor.

Açıklamanın son bölümünde, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletin anayasal kurumlarına yönelik hedef gösterici söylemlere tepki gösterildi. Demokratik siyasette eleştiri ve protesto hakkının doğal bir hak olduğu, ancak kamu düzenini riske atan provokasyonların ve tehditlerin bu sınırları aştığı belirtildi.