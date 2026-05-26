Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro planlaması sürerken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilya basınının aktardığına göre, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın teklifini kabul etti.

Başarılı oyuncunun menajeri aracılığıyla yürütülen görüşmeler sonucunda, UEFA

Avrupa Ligi şampiyonu unvanına sahip İngiliz temsilcisine prensipte onay verdiği bildirildi. Transferin resmiyet kazanması için artık kulüpler düzeyindeki pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor. Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almamasına rağmen Sara'nın Premier Lig'e transferine yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, takımın kilit isimlerinden biri olan Sara'nın ayrılığına ancak yüksek bir bonservis bedeliyle onay vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu transferden beklentisinin 35-40 milyon Euro bandında olduğu ifade edildi. Ancak Aston Villa cephesinin henüz bu beklentiyi karşılayacak resmi bir teklif sunmadığı belirtiliyor.

REKOR BONSERVİS İHTİMALİ

Eğer transfer Galatasaray'ın talep ettiği 35-40 milyon Euro aralığında gerçekleşirse, bu rakam Türk futbol tarihi açısından yeni bir satış rekoru anlamına gelecek. Süper Lig takımlarının yurt dışına yaptığı en pahalı transferler listesinde zirvenin değişme ihtimali, anlaşmanın sonucunu kamuoyu için daha da önemli kılıyor.

SARA'NIN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Gabriel Sara, toplam 42 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 5 asistlik skor katkısı sağladı.