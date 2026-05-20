Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın GRT kanalında yayınlanan bir spor programında Alanyaspor hakkında kullandığı ifadeler, camiada büyük yankı uyandırdı. Yılmaz'ın kulübü 'ilçe takımı' ve 'şahıs takımı' olarak nitelendirmesi, Alanya'daki taraftar gruplarını harekete geçirdi.

Programda Antalyaspor'un durumuna üzüldüğünü aktaran Yılmaz, Alanyaspor'u hedef alarak kulübün ticarethane gibi yönetildiğini iddia etti. Yılmaz, Alanya'yı Gaziantep'in Nizip ilçesiyle kıyaslayarak otelcilerin reklam vermek için sıraya girdiğini öne sürdü. Bu sözler, yıllardır Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında boy gösteren kulübün başarılarına yönelik bir saygısızlık olarak yorumlandı.

TARAFTAR GRUPLARINDAN ORTAK TEPKİ

Alanyaspor taraftar grupları, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve kulüp yönetimine destek vererek Yılmaz'ın açıklamalarına peş peşe yanıt verdi. Yörükler Grubu Lideri Hilmi Güney, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nin kapılarının iş bilmez yöneticilere her zaman açık olduğunu belirterek, 'Gelin öğrenin, sonra yüzünüz kalırsa açıklama yaparsınız' ifadelerini kullandı.

Mahmutlar Tayfa Sözcüsü Ümit Sönmez ise Alanya'nın turizmi ve ekonomisiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Sönmez, takımı küçümsemenin yıllardır verilen emeğe saygısızlık olduğunu dile getirdi. Grup Kale Arkası Lideri Muhittin Düşünce de kulübün 11 yıllık istikrarlı yükselişinin ve transfer başarılarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini aktardı.

ALANYASPOR'UN SÜPER LİG İSTİKRARI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Alanyaspor, mütevazı bütçesine rağmen uyguladığı doğru planlama ve uzun vadeli yönetim stratejisiyle Anadolu kulüpleri arasında önemli bir model oluşturuyor. Kulübün sadece sportif alanda değil, kentin marka değerine ve yerel turizm ekonomisine sağladığı katkı, Alanya kamuoyunda en önemli birleştirici unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Camiadan yapılan değerlendirmelerde, kulüpler arası rekabetin saha içinde kalması gerektiği ve Türk futbolunda fair-play ruhunun korunmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı.