Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Haziran 2026 tarihli günlük hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, belirli bölgelerde ise gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacağı bildirildi.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER HANGİLERİ?

MGM'nin aktardığı verilere göre, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, İç Anadolu ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde yerel sağanak öngörülüyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında da kısa süreli yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde ise Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.

BATI AKDENİZ VE TOROSLAR'DA DURUM NE?

Tahmin raporunda bölgeyi yakından ilgilendiren detaylar da yer aldı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Haziran ayıyla birlikte yayla sezonunu başlatan bölge sakinlerinin ve tarımsal üretim yapan vatandaşların, yüksek kesimlerdeki olası ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yağışlı havanın yanı sıra sıcaklık değerlerinde de bölgesel farklılıklar gözlemlenecek. Hava sıcaklığı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri seviyesinde kalmaya devam edecek. Diğer bölgelerde ise termometrelerin mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağı açıklandı.