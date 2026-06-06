Gaziantep'te 11 Ocak tarihinde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mustafa Demir'in davasında iddianame tamamlandı. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, 3 Nisan'da hazırlanan iddianame kapsamında, cinayete karışan 18 yaşından küçük üç tutuklu sanık hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Savcılık, tutuklu sanıkların her biri için ayrı ayrı 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Normalde Hatay'da ağabeyinin yanında ikamet eden Demir, ailesini ziyaret etmek amacıyla geldiği Gaziantep'te arkadaşı C.N.S. ile alışveriş merkezine doğru yürürken üç akranının saldırısına uğramıştı. Çıkan olayda aldığı bıçak darbeleri sonucu Demir yaşamını yitirirken, arkadaşı C.N.S. ise ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

İLK DURUŞMA 22 HAZİRAN'DA

Olayın ardından tutuklanan sanıklar A.A., Y.U. ve M.U., 22 Haziran tarihinde Gaziantep Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hukuki süreci takip eden Demir ailesinin avukatı Doğan Balkaya, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesini beklediklerini belirterek, faillerin hak ettikleri cezayı almasının benzer olayların önüne geçilmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı. Anne Nazan Demir ise evladını kaybetmenin acısını dile getirerek, sanıkların en ağır cezayı almasını ve başka ailelerin benzer acılar yaşamamasını talep etti.

ÇOCUK YAŞTAKİ SANIKLARA NEDEN 24 YIL İSTENİYOR?

Türk Ceza Kanunu mevzuatına göre, 'kasten öldürme' suçlarında mağdurun çocuk olması durumu cezayı ağırlaştıran sebepler arasında yer alıyor. Ancak yasalar gereği suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olan suça sürüklenen çocukların yargılamalarında, yaş küçüklüğü nedeniyle zorunlu ceza indirimleri uygulanıyor. Bu hukuki düzenleme sebebiyle, normal şartlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlamalarda dahi, 18 yaş altı sanıklar için talep edilebilecek hapis cezasının üst sınırı kanunen 24 yılla sınırlandırılıyor.