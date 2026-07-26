MERKEZİ 85 ülke ve 81 ilde temsilcisi bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda İstanbul ofisinde toplanarak yeni dönemin yol haritasını çizdi. Toplantıya damga vuran en önemli kararlar ise Anadolu teşkilatlanmasındaki büyük revizyon ve Alanya'da gerçekleştirilecek olan küresel zirvenin detayları oldu.

DÜNYA BASINI GÖZÜNÜ ALANYA'YA ÇEVİRECEK

Alanya, bu yıl yine dev bir uluslararası medya zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Küresel Medya Buluşması, 6-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecek. Tüm dünyadan basın mensuplarının gözünü Alanya'ya çevireceği buluşma kapsamında konseyin seçilmiş organlarının geniş katılımlı toplantıları, temalı medya çalıştayları ve görkemli ödül törenleri düzenlenecek. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda seçkin gazeteci ile önemli devlet adamlarının Alanya'daki bu dev organizasyonda bir araya gelmesi bekleniyor.

14 İL TEMSİLCİSİ DEĞİŞTİ

KGK Yönetim Kurulu ayrıca bazı illerde temsilci değişikliğine gitti. Yeni atanan il temsilcileri şöyle: Sefa Saygıdeğer (Adana), Yunus Sarı (Ağrı), Harun Atalay (Aksaray), Barış Dişli (Bolu), Hasan Ali Daldal (Burdur), Mustafa Efe (Bursa), Ulaş Odabaş (Çorum), Hakan Yaman (Isparta), Murat Şengül (Kastamonu), Mustafa Cin (Kütahya), Sadiye Alav (Mardin), Elvan Göçer (Muğla), Mehmet Kumcağız (Samsun) ve Kamil Güler (Ş.Urfa). Ayrıca, ilk kez İstanbul Temsilcisi olarak Ahmet Coşkunaydın, yeni KKTC temsilcisi olarak da Alihan Pehlivan atandı.

DİM: NÖBET DEĞİŞİMİ

Genel Başkan Dim, yönetim kurulunda yapılan yeni görevlendirmeler, il ve ülke temsilcilerinde yapılan yeni atamaların tamamen bir nöbet değişimi ve bayrak yarışı olduğunu belirterek, “Geçmiş dönemde özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Biz onlardan razıydık. Ancak, her yeni dönemde kısmen de olsa bir yenilenme ve tazelenme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı arkadaşlarımız değişimi kendileri istediler. Bazı arkadaşlarımızda yorgunluk alametleri vardı. Vakit ayıramaz haldeydiler. Bazıları ise başka STK’larda aktif sorumluluklar almışlardı. Hiç kimseden vaz geçmedik ve hepsi de üyemiz olarak çatımız altında istedikleri sürece hizmete devam edeceklerdir. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Her yeni dönemde daha da güçleniyoruz. Yeni bir heyecan ve yeni bir ruhla konseyimizi daha ileri bir noktaya taşımanın gayreti içinde olacağız. 85 ülkede temsilci ile adı gibi küresel bir örgütlenme modeli olduk. Giderek tüm dünyada meslektaşlarımızın tanıdığı ve güvendiği bir kuruluşa dönüşüyoruz. Ülkemizde de yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerimizle en aktif meslek kuruluşu olmanın kıvancını taşıyoruz” dedi.

1 EKİM’DE LONDRA’DAYIZ

Toplantıda ayrıca, yeni dönemin yol haritası da belirlendi. İl ve ülke temsilcilerinin daha aktif hale gelmeleri için yapılacak çalışmaların yanısıra, bu yıl sonuna kadar yapılacak etkinlikler de ele alındı. Geçen yıl New York’ta yapılan ödül töreni ve serginin bir benzerinin bu yıl Londra’da TC Büyükelçiliği himayesinde 1 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. Londra’da Türk ve Türk dostu İngiliz gazeteciler ile Türk diasporasına güç veren kişi ve kurumlara ödül verilecek. Londra programının detayları daha sonra üyelerle paylaşılacak.