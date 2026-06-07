Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarındaki haziran ayı güncel fiyat listesini duyurdu. Şirket tarafından yayımlanan verilere göre, mayıs ayında yapılan fiyat artışının ardından bu ay araç bedellerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Fiyatların sabit kalmasıyla birlikte Standart arkadan çekişli Model Y versiyonu 2.474.985 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Daha yüksek menzil kapasitesine sahip Long Range arkadan çekişli model 3.534.000 TL, dört çeker versiyonu ise 4.200.000 TL üzerinden fiyatlandırılıyor. Serinin en üst donanımı olan Model Y Performance için belirlenen etiket ise 4.546.500 TL olarak açıklandı.

OTONOM SÜRÜŞTE ABONELİK SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Araç fiyatlarındaki istikrarın yanı sıra, şirketin donanım ve yazılım satış stratejisinde önemli bir değişikliğe gidildi. Önceki dönemlerde Tam Otonom Sürüş (FSD) ve Gelişmiş Otopilot paketleri araç alımı sırasında tek seferlik ödeme ile kalıcı olarak satın alınabiliyordu. Tesla'nın bildirdiğine göre, 21 Mayıs tarihinden itibaren bu uygulama yürürlükten kaldırıldı.

YENİ SİSTEM KULLANICILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Alınan yeni kararla birlikte sürücüler, gelişmiş otopilot özelliklerini kalıcı bir donanım olarak araca entegre edemeyecek. Bunun yerine, otomotiv sektöründe giderek yaygınlaşan yazılım aboneliği modeli üzerinden periyodik ödemelerle bu hizmete erişim sağlanacak. Bu hamlenin, kullanıcıların araç alımındaki başlangıç maliyetlerini belirli bir düzeyde hafifletirken, markanın uzun vadeli dijital hizmet gelirlerini standartlaştırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.